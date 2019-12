C’est l’affiche de la semaine. Du mois. Du début de saison. Les Bucks contre les Lakers, jeudi soir, à Milwaukee. Une rencontre à ne pas manquer. Parce que les deux formations caracolent en tête de la ligue depuis plusieurs semaines. Elles ont d’ailleurs exactement le même bilan à quelques heures de leur duel : 24 victoires et 4 petites défaites. Mais il n’y a qu’un seul numéro un en NBA et il faut bien un vainqueur. Ça annonce donc une belle bataille au sommet.

Giannis Antetokounmpo, Eric Bledsoe et Wesley MatthewsGetty Images

Alchimie trouvée et calendriers "aisés"

Il n’y a pas que les résultats des franchises qui laissent penser qu’elles sont incontestablement les deux places fortes du championnat actuellement. Les statistiques classiques et avancées illustrent le très haut niveau de jeu de Milwaukee et Los Angeles. Ce sont par exemple les deux seules équipes à se classer à la fois dans le top-5 des meilleures attaques et celui des meilleures défenses depuis le coup d’envoi de la saison. Les Bucks marquent ainsi 114 points sur 100 possessions (deuxièmes en NBA) pour 102 encaissés (premiers) tandis que les Lakers sont à 112 points inscrits (cinquièmes) et 103 concédés (troisièmes). Avec respectivement +12 et +9, ce sont évidemment les deux meilleurs différentiels de la ligue.

Ça démontre que ces deux formations sont déjà rodées. Appliquées. Elles maitrisent leur sujet. C’est notamment ce qui leur permet de s’imposer quasiment systématiquement contre des adversaires plus faibles. Bucks comme Lakers ont battu de nombreux adversaires dont le bilan était inférieur à 50% de victoires. Mais ce n’est pas péjoratif. C’est plutôt le signe de deux groupes qui savent comment trouver une solution pour l’emporter chaque soir malgré la lassitude des matches répétés. C’est d’autant plus rassurant pour les Californiens, qui ont changé presque la totalité de l’effectif mais qui ont vite trouvé leurs repères derrière le tandem star formé par LeBron James et Anthony Davis. Milwaukee et Los Angeles restent tout de même chacun sur une défaite, contre Dallas et Indiana, fatigue oblige. Ça peut donner un peu plus de piment à la confrontation de vendredi soir. Les joueurs auront à cœur de se relancer après un léger accro.

LeBron James et Anthony Davis (Lakers)Eurosport

Un avant-goût des finales NBA ?

Il y a un constat qui saute aux yeux après les deux premiers mois : Bucks et Lakers sont probablement plus que les deux meilleures équipes de la saison régulière. Ce sont aussi les deux principaux favoris pour le titre. La nuance est réelle. Une équipe peut se montrer très performante d’octobre à avril sans avoir les atouts pour vraiment briller en playoffs. Le style de jeu est différent – les défenses resserrées, le jeu plus lent, sur demi-terrain – à partir du printemps. Mais même dans cette optique, les deux franchises sortent du lot. Déjà parce qu’elles sont menées par deux des trois meilleurs basketteurs de la planète : Giannis Antetokounmpo à Milwaukee et LeBron James, épaulé par un Anthony Davis monstrueux, à Los Angeles.

Avoir l’individualité la plus forte sur le terrain est généralement un atout pour aller bout en NBA. Les Clippers ont Kawhi Leonard, le joueur référence. Mais le MVP des finales 2019 est-il vraiment en bonne santé ? Avec James et Davis, leurs shooteurs et leur défense sur pick-and-roll, les Lakers ont de solides arguments pour finir couronnés à l’Ouest. La voie semble même encore plus royale pour les Bucks à l’Est. Les Sixers ont des stars mais ils n’ont pas encore développé d'alchimie. Les Celtics semblent un ton en-dessous malgré des bons résultats. Le Heat est très séduisant mais ne semble pas encore boxer dans la même catégorie.

Alors quelle est la meilleure équipe entre Milwaukee et L.A. ? Les deux effectifs sont très profonds. Il y a des bons remplaçants des deux côtés mais les Lakers ont une superstar de plus depuis l’arrivée de Davis. Sauf que les Bucks ont plus de vécu. C’est leur deuxième année avec Mike Budenholzer sur le banc et ils connaissent de mieux en mieux les systèmes. Ils sont encore légèrement en avance. Ce premier test jeudi (dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h, heure française) peut donner quelques éléments de réponse. Même si, justement, les deux coaches pourraient être tentés de ne pas dévoiler trop de cartes dès le mois de décembre. Ils ne veulent peut-être pas que leurs adversaires aient de la matière à étudier en vue de nouveaux affrontements. Mais il y aura probablement des premiers points à analyser après ce match. En attendant la revanche le 6 mars prochain… puis d’éventuelles retrouvailles en juin, avec un titre en jeu.