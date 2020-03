La star de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, souffrant du genou gauche, manquera les deux prochains matches de son équipe, ont annoncé dimanche les Bucks.

Antetokounmpo, mal retombé sur ce genou lors de la défaite chez les Lakers vendredi, avait fini la rencontre sans montrer de défaillance particulière. Mais une IRM (imagerie par résonance magnétique) passée samedi "a révélé une petite entorse de la capsule articulaire".

Le "Greek Freak" ("le monstre vert") manquera donc les déplacements à Phoenix ce dimanche soir et celui de lundi à Denver.

MVP de la saison passée, et bien parti pour conserver ce trophée, Antetokounmpo, dont la moyenne est de 29,6 points par match, est le grand artisan de la saison impressionnante de son équipe, leader incontesté à l'Est et qui compte parmi les favoris pour le titre.