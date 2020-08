NBA – Avec 45 points et 11 paniers primés au compteur, Damian Lillard a délivré l’une des plus belles performances de la bulle NBA cette nuit. Surtout, il a ainsi permis à ses Blazers de l’emporter contre les Nuggets (125-115) et de se replacer un peu plus dans la course aux playoffs. Les Lakers, quant à eux, ont encore perdu, cette fois contre les Rockets (97-113).

Le joueur : Damian Lillard avait la main chaude

En un match, Damian Lillard a marqué plus de trois-points (11) que lors de ses trois sorties précédentes (10). Le meneur all-star voulait visiblement se rattraper. Et une pluie de tirs lointains s’est abattue sur les Nuggets cette nuit pour une victoire 125 à 115 des Blazers. Lillard a donc terminé avec 45 points en égalant son record personnel derrière l’arc. Il a ajouté 12 passes décisives.

NBA Le Thunder continue de surprendre, Porter Jr. aussi HIER À 05:16

Derrière lui, le surprenant et régulier Gary Trent Jr. a marqué 27 points tandis que Jusuf Nurkic en ajoutait 22. Voilà les deux hommes forts de Portland depuis la reprise de la saison. Dans l’ombre, ils ont fait une grosse partie du boulot pour permettre à la franchise de l’Oregon de revenir à hauteur des Grizzlies à la huitième place de la Conférence Ouest. Les deux formations ont toutes les deux gagné 32 matches mais Memphis conserve une courte avance avec une défaite de moins.

Le match : James Harden et les Rockets infligent une nouvelle défaite aux Lakers

Les Lakers sont déjà assurés de terminer en tête de la Conférence Ouest. Du coup, ils en profitent pour déjà reposer LeBron James, légèrement touché à l’aine. Sans le King, les Angelenos ont concédé une deuxième défaite consécutive. Les Rockets – sans Russell Westbrook mais avec un grand James Harden – ont éteint l’armada californienne pour l’emporter 113 à 97.

Le MVP de Houston a terminé avec 39 points pour compenser l’absence de son coéquipier. Avec également 8 rebonds, 12 passes et même à nouveau quelques actions précieuses en défense. "Son engagement de ce côté du parquet est excellent. Il reste appliqué et il essaye de tout faire pour gagner", notait Mike D’Antoni à propos de son meneur. Solidaires et concentrés en défense, les Rockets ont aussi allumé les Lakers à trois-points : 21 tirs primés contre seulement 2 inscrits par leurs adversaires.

Impossible pour Anthony Davis (17 pts, 12 rbds) de gagner dans ces conditions. Ils ont quand même tout tenté et, après avoir compté 18 points de retard (73-91) dans le troisième quart temps, sont revenus à cinq longueurs (89-94) avant qu’Harden fasse à nouveau la différence.

La performance : Nouveau record en carrière pour Bogdan Bogdanovic

Le jour et la nuit. Extrêmement maladroit lors du match précédent, avec seulement un panier marqué en quinze tentative, Bogdan Bogdanovic a corrigé le tir – c’est le cas de le dire – hier soir. Parti très fort, l’arrière serbe a terminé avec 35 points (à 13 sur 20) pour mener les Kings à la victoire contre les Pelicans (140-125). Avec donc 19 points inscrits dans les douze premières minutes. Bouillant, il a planté 5 de ses 6 premiers tirs lointains et l’équipe de Sacramento a déroulé dans son sillage.

Les dix longueurs d’avance acquis dès le premier quart temps (49-39) ont fait la différence. Zion Williamson a pourtant tout tenté. Le jeune rookie a terminé avec 24 points en 22 minutes.

Le choc : Giannis Antetokounmpo et les Bucks valident la première place à l’Est

Battus par l’équipe C des Nets lors du dernier match, les Bucks tenaient à réagir. C’est donc le Heat qui a subi la colère de Giannis Antetokounmpo. Le MVP sortant a claqué 33 points lors du succès de Milwaukee contre Miami (130-116). Il s’est notamment fâché dans le quatrième quart, alors que son équipe courait encore après le score. Menés de 23 points en première mi-temps, puis de 6 à l’entame des douze dernières minutes, les joueurs de Mike Budenholzer ont fini très fort.

Un 20-0, avec plusieurs dunks ravageurs de leur superstar, pour achever le Heat privé de Jimmy Butler et Goran Dragic. Khris Middleton a également inscrit 33 points. Avec cette victoire, Milwaukee verrouille sa première place à l’Est pour la deuxième année de suite.

La série : Plus personne n’arrête les Suns

Que la bulle de Disney World réussit bien à Phoenix. Exportés à l’autre bout du pays, les Suns sont radieux depuis la reprise de la saison. Quatre matches et autant de victoires. Avec donc un nouveau succès, cette nuit, contre les Pacers (99-114). 23 points et 10 rebonds pour Deandre Ayton. Double-double également pour Devin Booker (20 pts, 10 pds). La franchise de l’Arizona est désormais dixième de la Conférence Ouest avec deux victoires de retard sur la huitième place. C’est encore jouable.

Le duel : Leonard et George plus forts que Doncic et Porzingis.

Répétition générale. Alors que les playoffs approchent à grands pas, les Clippers ont pu se tester contre les Mavericks, qu’ils retrouveront probablement au premier tour. La rencontre a tourné à l’avantage de Los Angeles, vainqueur 126 à 111. Très adroits, les Californiens se sont appuyés sur Kawhi Leonard (29 pts), évidemment Paul George (24) mais aussi Ivica Zubac. Le jeune pivot croate a compilé 21 points et 15 rebonds sans rater le moindre tir (10 sur 10) ! C’était trop pour Kristaps Porzingis (30 pts) et Luka Doncic (29).

Tous les scores

Kings - Pelicans : 140-125

Bucks - Heat : 130-116

Suns - Pacers : 114-99

Mavericks - Clippers 111-126

Nuggets - Trail Blazers : 115-125

Rockets - Lakers : 97-113

NBA Davis valide la première place des Lakers avec une performance de mammouth 04/08/2020 À 05:04