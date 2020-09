Le verdict est tombé quelques minutes après sa sortie du terrain pour rejoindre le vestiaires en larmes : Giannis Antetokounmpo s'est fait une entorse de la cheville droite et ne pourra finir la rencontre. Le coup est dur pour le "Greek Freak" et pour son équipe. Et l'inquiétude est grande, quant à savoir désormais sa durée d'indisponibilité. Tout dépend à quel point ses ligaments ont été affectés... Assez durement, au vu des images de sa mauvaise réception après une action en pénétration au milieu du deuxième quart-temps.