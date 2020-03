Giannis Antetokounmpo, auteur de 41 points et de quelques paniers déterminants dans le money time, a permis à Milwaukee, leader incontesté à l'Est, d'éviter de tomber dans le piège de Charlotte (93-85), dimanche en NBA. En l'absence de Khris Middleton, encore diminué par un cou douloureux, Antetokounmpo a ajouté 20 rebonds et 6 passes décisives. C'est la première fois qu'il réussit un 40/20. Une performance qui témoigne de sa constante progression dans quasiment tous les domaines et fait de lui le favori à sa propre succession pour le titre de MVP.

Le tout en un peu plus de 34 minutes, soit un peu plus de temps que d'habitude passé sur le parquet. La faute à de coriaces Hornets qui, contrairement à nombre d'adversaires des Bucks, ne se sont pas écroulés avant le quatrième quart-temps. Si la franchise du Wisconsin a toujours mené au score, il a fallu attendre les huit points d'affilée du "Greek Freak" dans les deux dernières minutes pour définitivement faire plier Charlotte, qui avait surpris le champion en titre Toronto vendredi.

Ce sixième succès d'affilée conforte un peu plus la large domination des Bucks au classement. Après 60 matches, ils comptent 52 victoires. Cela fait une semaine qu'ils sont qualifiés pour les play-offs. On attend toujours de connaître la deuxième équipe à y parvenir. Charlotte (10e) qui lutte pour la 8e place, la dernière qualificative pour les play-offs, manque de se rapprocher de Washington (9e), en déplacement ce dimanche à Golden State, et de Brooklyn pour l'heure propriétaire de ce sésame.