Soirée contrastée pour LeBron James. La star des Lakers a dépassé samedi Kobe Bryant pour grimper sur le podium des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA, sans toutefois parvenir à empêcher la dixième défaite de la saison de son équpe à Philadelphie. Ses 29 points, 8 passes, 7 rebonds, ont été insuffisants pour empêcher le troisième revers en six matches des Lakers chez les Sixers (108-91). Pas plus que les 31 points et 7 rebonds d'Anthony Davis.

Si le duo a fait le job, le reste de l'équipe a été transparent. Facteur aggravant, l'adresse à longue distance, plutôt bonne habituellement, a sombré à 19,4% de réussite (6/34). Philly, encore dépourvu de Joel Embiid (doigt), a pu s'appuyer sur une performance solide de Ben Simmons (28 pts, 10 rbds, 8 passes, 4 interceptions) et de Tobias Harris (29 pts, 8 rbds). Les 76ers restent sixièmes à l'Est. Les Lakers dominent encore à l'Ouest (36-10), mais leurs prochains adversaires seront les Clippers (3e), qui ont déjà remporté leurs deux premiers duels.

Utah domine Dallas au finish

Les Mavericks de Luka Doncic (25 points, 7 passes, 6 rebonds) ont mené quasiment toute la rencontre, mais un panier de Rudy Gobert, et un autre de Donovan Mitchell à une minute du terme, ont fini par donner l'avantage au Jazz qui ne l'a plus lâché (112-107).

Un quatrième succès consécutif qui doit donc beaucoup au duo qui s'est mis en évidence à trois semaines du All-Star Game, un évènement pour lequel ils n'ont jamais encore été conviés. Les 25 pts (8 rbds, 5 passes) de Mitchell et les 22 points, 17 rebonds et 5 contres du Français ont de quoi marquer les esprits des 30 entraîneurs qui choisiront le 6 février les 14 remplaçants. Utah est deuxième à l'Ouest. Dallas cède sa 5e place à Houston.

LaVine récidive contre les Cavs, Irving fait respirer Brooklyn

Kyrie Irving a réussi 45 points (7 passes, 6 rebonds) pour aider Brooklyn à s'imposer après prolongation à Detroit (121-111), mettant fin à sa série de cinq revers. Le meneur a montré qu'il n'était pas affecté par sa non sélection dans le cinq majeur de l'Est au prochain All-Star Game. Ce succès face à des Pistons, qui sont des concurrents directs pour une place en play-offs, permet aux Nets de respirer un peu mieux à la 8e place à l'Est.

Chicago, qui se mêle à la lutte, a profité de la défaite de Detroit pour chiper la 9e place, en s'imposant à Cleveland (118-106). Un succès dû en grande partie aux 44 points de Zach LaVine (10 rebonds, 8 passes). L'arrière semble d'ailleurs apprécier jouer contre la défense des Cavs puisqu'il leur avait passé 42 pions il y a huit jours.