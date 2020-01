C'est presque devenu une habitude, cette saison en NBA : James Harden, auteur d'un triple-double lors de la victoire des Houston Rockets lors du choc face à Philadelphie (118-108), et Anthony Davis, qui a porté les Lakers face aux New Orleans Pelicans (123-113), ont encore été exceptionnels ce vendredi.

Los Angeles, avec un discret LeBron James mais un étincelant Davis, a battu sans forcer les Pelicans vendredi soir, et domine toujours la Conférence Ouest. Face à son ancienne équipe, qui l'avait drafté en 2012 et qui se traîne à l'avant-dernière de la Conférence, "A.D." a été le meilleur marqueur (46 points) et le deuxième meilleur rebondeur (13 prises) de la partie. Une performance assortie d'un excellent pourcentage de réussite au shoot: 71,4 % à 2 points, 60 % à trois points ! "Mes coéquipiers m'ont mis dans les meilleures conditions", a déclaré humblement le héros de la soirée. La cause était entendue pour les Lakers après le troisième-quart-temps (105-83), ce qui leur a permis ensuite un certain relâchement dans le dernier quart.

James Harden, de son côté, a profité du match au sommet de la soirée face aux Sixers pour réussir le premier triple-double de sa saison, avec 44 points, 11 passes décisives et 11 rebonds. Son coéquipier Clint Capela a apporté son obole en réussissant son meilleur total de points de la saison (30). Les Sixers, encore 4es de la Conférence Est fin décembre, ont subi leur quatrième défaite d'affilée et n'y occupent plus que la 6e place.

Frayeur pour Boston, Miami s'écroule

Boston s'est fait peur. Les Celtics, 2es de la Conférence Est, accueillaient la lanterne rouge de la Conférence Est, Atlanta. Après avoir concédé un 19-32 dans le premier quart-temps, ils ont dû cravacher dans les deux suivants. Ne menant que de deux longueurs à l'entame du dernier quart, ils sont toujours restés sous la menace des Hawks. Jusqu'à 2 sec 7/10 du buzzer très exactement, lorsque Daniel Theis a contré une ultime tentative à trois points de Trae Young pour égaliser. Score final : 109-106 pour Boston.

En Floride, Orlando, avec un Terrence Ross inspiré (6 paniers primés réussis, pour un total de 25 points), a cloué le bec au Miami Heat (105-85). Le Magic a éteint la lumière dans la maison de Miami dans un dernier quart-temps à sens unique, où les coéquipiers de Jimmy Butler n'ont inscrit que 6 points : le plus faible total pour une équipe NBA dans un dernier quart-temps depuis plus de deux ans ! "Ils nous ont complètement étouffés", a déclaré après le match l'entraîneur du Heat, Erik Spoelstra.