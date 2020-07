NBA - Deux ans après leur dernier match ensemble, JR Smith et LeBron James vont se retrouver sous le même maillot. Les Lakers ont annoncé la signature de l'arrière en remplacement d'Avery Bradley qui a décidé de ne pas se rendre dans la bulle d'Orlando.

Le basketteur américain JR Smith, 34 ans, va retrouver son ancien coéquipier LeBron James en rejoignant les Los Angeles Lakers à la reprise de la saison, a annoncé mercredi la franchise californienne. "Bienvenue dans l'équipe", ont tweeté les Lakers avec une photo de Smith, arrière de métier, en maillot de la franchise aux 16 titres NBA.

La nouvelle recrue avait remporté en 2013, sous le maillot des New York Knicks, le trophée de meilleur sixième homme de la NBA puis, surtout, en 2016 le titre de champion de NBA avec les Cleveland Cavaliers emmenés alors par LeBron James. Smith n'a plus joué de match officiel depuis sa dernière sortie pour les Cavaliers en novembre 2018, mais il s'était entraîné avec les Lakers en mars, avant la suspension du championnat pour cause de pandémie du coronavirus.

Les Lakers ont alors décidé de faire signer Dion Waiters, mais Smith est resté dans la région. La franchise l'a rappelé quand elle a appris qu'Avery Bradley ne participerait pas à la reprise de la NBA, à Orlando (Floride) à partir du 30 juillet, pour raisons familiales.

