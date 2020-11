" Axel Toupane (2,01 m, 28 ans) va quitter ce mardi l'équipe de France pour rejoindre le training camp des Golden State Warriors, en NBA ", a indiqué la FFBB sur son compte Twitter. Selon le site The Athletic, le joueur va se voir proposer un contrat "exhibit 10" d'un an, non garanti, avec une invitation à un camp d'entraînement. Cela signifie qu'il va devoir faire ses preuves, pour faire partie de l'effectif qui commencera la prochaine saison, devant débuter le 22 décembre.

Or après la rupture du tendon d'Achille droit qui a foudroyé la star Klay Thompson, absent pour de longs mois, les Warriors sont en quête d'un bon défenseur et shooteur. Un profil qui correspond à celui du Français de 28 ans. S'il se fait une place dans l'équipe championne NBA en 2015, 2017, 2018 où évolue notamment Stephen Curry, cela constituerait une belle revanche pour celui qui a porté les couleurs des Milwaukee Bucks, des Denver Nuggets et des Pelicans de la Nouvelle-Orléans entre 2015 et 2017, sans convaincre ni s'imposer (3,5 points de moyenne en seulement 25 matches).