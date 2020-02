Le joueur : LeBron porte L.A. face à Denver

Très grosse affiche à l’Ouest avec le duel entre les Lakers, premiers, et les Nuggets, deuxièmes. Une partie serrée qui a tenu ses promesses et qui s’est finalement conclue avec la victoire de Los Angeles en prolongation (116-120). Les Angelenos étaient pourtant menés au score en fin de quatrième quart temps (97-103 à 4 minutes de la sirène). Mais ils ont su revenir puis même passer devant. Gary Harris a arraché une période supplémentaire.

LeBron James et Anthony Davis ont alors pris le contrôle du match. Bien servi par le King, Davis a marqué 7 des 9 points de son équipe pendant la prolongation. Il a fini avec 33 points. James était lui en triple-double : 32 points, 12 rebonds et 14 passes. Jamal Murray (32 pts) et Nikola Jokic (22 pts, 11 rbds) ont longtemps rivalisé avant de céder.

Le Serbe a notamment perdu un ballon décisif, sur une excellente défense de Dwight Howard, sur la dernière possession de la partie. C’est une très belle victoire pour les Lakers mais les Nuggets n’ont définitivement pas à rougir.

Le match : Succès très important de Memphis contre Portland

Pour les Blazers, c’était LE match qu’il ne fallait pas perdre. Un affrontement direct contre les Grizzlies, huitièmes et donc placés juste devant au classement. Et pourtant c’est bien Memphis qui l’a emporté (104-111). La franchise du Tennessee a pris le dessus grâce à ses deux rookies, Brandon Clarke et Ja Morant. Le premier a inscrit 27 points et le second 20. Les Grizzlies ont notamment dévoré leurs adversaires dans leur raquette (76 pts à 34 dans la peinture) pour faire la différence.

C’était une petite soirée pour Portland, à l’image d’un Damian Lillard fatigué, limité à 20 points et 7 sur 19 aux tirs. Le meneur, touché à l'aine, manquera d’ailleurs le prochain All-Star Game en raison d’une blessure à l’aine. Avec cette victoire, Memphis se donne de l’air et conforte sa huitième place à l’Ouest. Les Grizzlies ont désormais 3 succès de plus que leurs premiers poursuivants, les Blazers.

Le retour : Doncic a rejoué (et brillé)

Après sept matches d’absence en raison d’une blessure à la cheville, Luka Doncic a finalement refoulé les parquets NBA. Et il n’avait pas l’air rouillé. Le Slovène a martyrisé la défense des Kings pour reprendre sur les mêmes bases. 33 points, 12 rebonds, 8 passes et une belle victoire des Mavericks (130-111).

La fin de série : Brooklyn fait chuter Toronto !

Les Raptors s’arrêtent à 15. Quinze victoires de suite avant de finalement tomber contre les Nets (91-101) cette nuit. En panne d’adresse, les champions en titre ont converti seulement 37% de leurs tentatives. Trop peu pour espérer l’emporter.

Caris LeVert a marqué 20 points pour Brooklyn. Ainsi prend donc fin la plus longue série de succès de l’histoire de la franchise canadienne. Mais Toronto reste solidement installé à la deuxième place de la Conférence Est.

La fin de série (bis) : Indiana regagne enfin

Soulagement pour les Pacers. Battus lors de leurs six dernières sorties, ils ont retrouvé le chemin de la victoire en venant à bout des Bucks (118-111). Milwaukee jouait sans Giannis Antetokounmpo, laissé au repos après la naissance de son fils.

Indiana a quand même bien bataillé pour vaincre la meilleure équipe de la NBA depuis le début de la saison. T.J. Warren a marqué 35 points. Malcolm Brogdon en a ajouté 17 en plus de ses 13 passes. Ça a fini par payer pour les Pacers.

Le joker : Jordan Clarkson enchaine à Utah

Débarqué au Jazz fin décembre, Jordan Clarkson s’est parfaitement adapté à son rôle de sixième homme. Il a inscrit 21 points, par exemple, lors du joli succès contre le Heat (116-101). C’était déjà son troisième match de suite à plus de 20 unités. Le tout en sortant du banc.

Les Français : Rudy Gobert productif

Rudy Gobert a fait fort cette nuit. Le pivot du Jazz a cumulé 16 points, 20 rebonds et 2 blocks tandis que son équipe a remporté l’un des chocs de la soirée contre le Heat (116-101). Digne d’un All-Star.

Duel de Français à Orlando. Le Magic d’Evan Fournier recevait les Pistons de Sekou Doumbouya. Les Floridiens se sont finalement imposés en prolongation (116-112) après avoir gâché une avance de 22 points. Fournier a fini avec 19 points tandis que son jeune compatriote compilait 3 points et 3 rebonds en 16 minutes.

Autre opposition entre représentants de l’Hexagone : Ian Mahinmi (9 pts, 10 rbds) qui repart de New York avec la victoire contre les Knicks de Frank Ntilikina (3 passes).

Tous les scores

Cavaliers - Hawks : 127-106

Magic - Pistons : 116-112

Nets - Raptors : 101-91

Pacers - Bucks : 118-111

Knicks - Wizards : 96-114

Grizzlies - Trail Blazers : 111-104

Timberwolves - Hornets : 108-115

Mavericks - KIngs : 130-111

Suns - Warriors : 112-106

Jazz - Heat : 116-101

Nuggets - Lakers : 116-120