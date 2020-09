Une performance de champion, tout du moins à l'Ouest : LeBron James, auteur d'un énorme triple-double, a permis aux Lakers de vaincre Denver (117-107) pour se qualifier pour la 32e finale NBA de leur histoire, la première en dix ans. En 2010, c'est Kobe Bryant qui apportait à L.A. son 16e titre de champion, son cinquième personnel. Un karma tout particulier accompagne cette nouvelle génération violet et or, depuis la mort de l'idole le 26 janvier dans un accident d'hélicoptère avec sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes.

Qu'importe, assis sur le parquet au milieu des cotillons célébrant son premier titre de champion de conférence Ouest, casquette vissée sur le crâne, regard sombre et déterminé, il a bien montré qu'il ne compte pas en rester là. " Il faut en profiter, seules deux équipes se qualifient chaque année pour la finale. Mais nous avons un objectif plus important ", a-t-il dit.

En quête d'un 4e sacre avec une troisième équipe différente après Miami (2012, 2013) et Cleveland (2016), LBJ va jouer sa dixième finale, comme seuls l'ont fait avant lui Kareem Abdul-Jabaar (10), Sam Jones (11) et Bill Russell (12). Tout simplement gigantesque. Sous sa gouverne, les Lakers effectuent un parcours impressionnant dans ces play-offs inédits, disputés dans la bulle de Disney World à l'abri du coronavirus, puisqu'ils n'ont concédé que trois défaites en trois séries.

Avant d'écarter Denver, ils avaient barré la route, également en cinq matches, de Portland (4-1) et de sa star Damian Lillard, ainsi que celle de Houston (4-1) et James Harden, meilleur scoreur de la saison. Et contrairement au Utah Jazz et à leurs rivaux "angelenos" des Clippers, qui s'étaient fait remonter par les irrésistibles "comeback boys" de Denver après avoir été menés 3-1, les Lakers, eux, n'ont pas craqué dans cette même position favorable pour boucler la série avec autorité.