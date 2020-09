Une folle remontée et le surprenant Miami fait le break !

Une opportunité gâchée pour le Heat. Miami, qui disposait de deux occasions de tuer la série avant un Game 7 toujours délicat à disputer, vient donc d’en gaspiller une en s’inclinant lors de la cinquième manche contre Boston hier soir (108-121). Les Floridiens restent au contrôle de la série mais rien n’est fini. C’est justement ce qu’ont dû se répéter les joueurs des Celtics quand ils comptaient 12 points de retard au cours de la première mi-temps. Rien n’est fini. Ils y ont cru. Et ils sont revenus. La physionomie de la rencontre a complètement changé au retour des vestiaires.

Avec une équipe du Massachussetts déchaînée. Miami a marqué le premier panier du troisième quart temps avant de subir la déferlante adverse. Plusieurs minutes de furie offensive pour les Celtics et de cauchemar pour le Heat. Avec d’abord un 13-0 passé par Jayson Tatum et ses coéquipiers. Puis, un peu plus tard, un 7-0. Pour enfoncer le clou. Un 20-3 fatal pour prendre dix longueurs d’avance (67-77) alors que les joueurs de Brad Stevens en comptaient 7 de retard à l’entame de la deuxième période.