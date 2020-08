NBA - Milwaukee et Giannis Antetokounmpo ont eu le dernier mot face à Boston (119-112) dans le choc de la conférence Est, vendredi chez Disney World où James Harden, intenable, a mis sur orbite les Rockets contre Dallas pour la reprise de la saison NBA (153-149).

Giannis écoeure les Celtics

Favori à sa propre succession pour le trophée de MVP de la saison, Giannis Antetokounmpo a tenu son rang face à Boston, un des concurrents des Bucks pour une place en finales, réussissant 36 points (14/20 aux tirs, 15 rbds, 7 passes) dont 16 dans le dernier quart-temps très serré. Après lui avoir sifflé une faute offensive, synonyme d'exclusion pour 6 fautes, les arbitres ont revu leur jugement et il en a profité pour parachever son entreprise de démolition dans la raquette, aidé par son lieutenant Khris Middleton (18 pts) auteur d'un tir à longue distance fatal aux C's.

Ces derniers, le plus souvent derrière au score, n'ont jamais baissé les bras à l'image de Marcus Smart (23 pts), excellent dans son rôle de remplaçant de Kemba Walker encore un peu juste (16 pts). Avec ce 54e succès (12 revers), Milwaukee consolide sa première place. Boston demeure 3e.

Harden en mode roquette

Pour ceux qui l'auraient oublié, le meilleur marqueur de la ligue s'appelle James Harden et "le barbu" s'est employé à le rappeler contre les Mavericks, ses 49 points (14/20 au tirs), 9 rebonds, 8 passes ayant très largement contribué au succès de Houston après prolongation (153-149). Un score digne du All-Star Game qui témoigne de l'absence défensive quasi systémique des deux équipes. L'autre star des Rockets Russell Westbrook a répondu présent avec ses 31 points (11 rbds, 8 passes), tandis Robert Covington a réussi lui le panier égalisateur pour jouer cinq minutes supplémentaires, avant de planter durant la prolongation une banderille fatale à longue distance.

Dallas, qui a mené de 11 points à l'entame du dernier quart-temps, a semblé manquer de jus en fin de rencontre, malgré un excellent match de son intérieur letton Kristaps Porzingis (39 pts, 16 rbds) et le triple-double de son joyau slovène Luka Doncic (29 pts, 13 rbds, 10 passes), également coupable de 8 pertes de balles. Au classement, Houston grimpe au 5e rang à l'Ouest, Dallas reste 7e.

Portland grignote sur les Grizzlies

L'opération play-offs des Blazers, 9e à l'Ouest, commence bien, avec une victoire arrachée après prolongation (140-135) face à Memphis (8e) qui ne conserve plus désormais que deux victoires et demie d'avance sur lui. La probabilité qu'ils se retrouvent pour un barrage qualificatif - lequel aura lieu si le 9e finit à quatre victoires du 8e - est assez grande, même si San Antonio (10e), vainqueur de Sacramento (129-120), peut encore jouer les trouble-fête.

CJ McCollum, auteur de 33 points (6 passes), a été l'homme fort des Trail Blazers, inscrivant deux paniers à trois points cruciaux dans la prolongation. Damian Lillard a lui marqué 29 points (9 passes, 5 rbds) et Carmelo Anthony 21 (7 rbds). Memphis, porté par les 33 points de Jaren Jackson Jr, a cru faire le plus dur en remontant 13 points de retard dans le 3e quart-temps. Et il s'en est fallu d'une glissade sur la dernière action du temps règlementaire du rookie Ja Morant (22 pts, 11 passes) pour que les Grizzlies ne s'imposent sur cette rencontre très engagée où 84 lancers francs ont été tirés au total.

Orlando monte d'un cran

Le Français Evan Fournier, apparu rouillé lors des matches amicaux préparatoires, s'est réveillé à point nommé pour le Magic, inscrivant 24 points (10/15 aux tirs, 5 passes) lors du succès contre Brooklyn (128-118), qui permet Floridiens de chiper la 7e place à l'Est aux New-Yorkais. Malgré une bonne entame et la bonne performance du Français Thimoté Luwawu-Cabarrot (24 pts), les Nets, privés de nombreux cadres, se sont effondrés dans les 2e et 3e quart-temps (75-43), sans pouvoir vraiment recoller ensuite. Pour se consoler, Brooklyn a vu Washington, son seul rival pour les play-offs, chuter contre Phoenix (125-112).

