NBA - Tom Thibodeau, ancien entraîneur des Chicago Bulls et de Minnesota, est sur le point de revenir en NBA à la tête des New York Knicks, annoncent samedi les médias américains.

Tom Thibodeau devrait bientôt prendre place sur le bance des New York Knicks. Selon le New York Times et ESPN, Thibodeau, 62 ans, qui a déjà été entraîneur-adjoint aux Knicks de 1996 à 2004, va signer un contrat de cinq ans avec le club new-yorkais. Il succédera au coach intérimaire Mike Miller, qui avait remplacé David Fizdale, écarté par les Knicks après huit défaites de rang en début de saison.

NBA Stephon Marbury promet 10 millions de masques pour New York 29/03/2020 À 17:45

Limogé en janvier 2019 de Minnesota, Thibodeau était favori depuis plusieurs mois pour prendre les rênes des Knicks. Le technicien a officié à Chicago de 2010 à 2015 avant de dirigé les Minnesota Timberwolves de 2016 à début 2019. En 2011, il avait été nommé entraîneur de l'année en NBA après une saison à 62 victoires avec les Bulls et une place en finale de la Conférence Est. Il devra relever le défi de relancer une équipe des Knicks moribonde qui n'a plus remporté le titre NBA depuis 1973.

NBA Le patron des New York Knicks positif au coronavirus 29/03/2020 À 05:04