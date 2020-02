Quand LeBron n’est pas là, c’est Anthony Davis qui régale

Le joueur : Anthony Davis en patron

Avant de débarquer aux Lakers où il joue un rôle de co-star avec LeBron James, Anthony Davis était le patron incontesté des Pelicans. Il a retrouvé ce costume le temps d’un match contre les Warriors hier soir. Le King était absent à la suite d’une petite blessure à l’aine. Alors A.D. a pris les choses en main, détruisant la raquette assez légère de Golden State. 23 points et rebonds pour un succès assez aisé (116-86). Les Angelenos sont toujours en tête de la Conférence Ouest.

La performance : Tobias Harris prend le relais aux Sixers

Pendant au moins une semaine, et peut-être plus, l’équipe de Philadelphie sera privée de ses deux meilleurs joueurs Joel Embiid (épaule) et Ben Simmons (dos). Ce sont alors aux autres éléments de l’effectif d’hausser leur niveau de jeu pour maintenir les Sixers à flots. Message reçu par Tobias Harris. Avec le feu vert pour allumer, l’ailier s’en est donné à cœur joie cette nuit. 34 points à 14 sur 21 aux tirs. Et donc la victoire pour Philly, vainqueur contre New York (115-106). Al Horford a pu profiter de l’absence d’Embiid pour retoucher un peu plus de ballons. Il a compilé 15 points, 7 rebonds et 9 passes. Côté Knicks, Julius Randle a fini avec 30 points, 10 rebonds et 5 passes.

Le match : Et encore un comeback pour Oklahoma City !

Cette année, aucune équipe n’a fait autant de remontée héroïque que le Thunder. Chris Paul et ses coéquipiers ne se laissent jamais abattre. Même dos au mur. Hier soir encore, ils étaient menés de 19 points par les Kings au cours du troisième quart temps (59-78). Ils ont alors passé un 15-0 en empêchant leurs adversaires de marquer pendant presque six minutes ! Revenus au score, Danilo Gallinari (24 points) et les siens ont fini par l’emporter en prenant définitivement le dessus lors de la dernière période. Chapeau.

L’action : Myles Turner achève Portland

Lancés dans une course contre-la-montre pour les playoffs, les Blazers ont laissé passer une nouvelle occasion de se rapprocher des Grizzlies, huitièmes à l’Ouest. Ils avaient pourtant fait le plus dur hier soir, en remontant un moins de six minutes un handicap de 14 points. Mais c’est alors qu’il n’y avait plus que trois petits points d’écarts que Myles Turner a envoyé un missile à trois-points pour assurer la victoire aux Pacers (106-100).

C’est déjà la quatrième victoire en cinq rencontres pour l’équipe d’Indiana, enfin au complet. Portland joue toujours sans Damian Lillard, touché à l’aine.

Tous les scores

Sixers – Knicks : 115-106

Pacers – Blazers : 106-100

Thunder – Kings : 112-108

Warriors – Lakers :