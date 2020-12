Qu'avaient mangé les Los Angeles Clippers ce dimanche midi (heure de la côte ouest américaine) pour être apathiques à ce point ? Les Dallas Mavericks n'ont pas la réponse à cette question, sans doute s'en moquent-ils après s'être bien amusés en Californie. Le score final (73-124) et l'écart (+51) sont déjà incroyables mais c'est après deux quart-temps que Luka Doncic (24 points, 9 rebonds, 8 passes) et sa bande ont marqué l'histoire. A la pause, ils menaient 27-77, soit le plus gros écart (50 points) jamais enregistré en NBA depuis l'apparition de l'horloge de possession (1954).