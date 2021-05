Record égalé pour Russell Westbrook, feu d'artifice pour Stephen Curry. La star des Washington Wizards a réussi le 181e triple-double de sa carrière en NBA, samedi lors de la victoire de son équipe chez les Pacers d'Indiana, tandis que le joueur de Golden State a marqué 49 points, maintenant les Warriors à leur place de barragiste.

"RussWest" a réussi 33 points, 19 rebonds, 15 passes, son 35e "TD" sur l'exercice 2020-2021, le 181e de sa carrière, égalant ainsi le record historique en la matière du légendaire Oscar Robertson. Il est d'ores et déjà assuré, à quatre matches de la fin de la saison régulière, de la finir avec un triple-double de moyenne. Exploit qu'il a déjà accompli trois fois par le passé.

NBA Une coupure d'électricité et Curry n'a plus vu le jour 05/05/2021 À 09:05

"Mec, c'est incroyable", a-t-il commenté en évoquant son classement aux côtés de Robertson, qui a joué quatorze ans en NBA de 1960 à 1974. "Je suis vraiment béni et reconnaissant. Je suis juste reconnaissant envers tout le monde tout au long de cette aventure." Il pourra battre le record de Robertson dès lundi contre Atlanta.

Le légendaire meneur des Lakers Magic Johnson est troisième de ce classement (138) et l'ancien meneur star des années 2000 Jason Kidd est quatrième (107). La superstar des Lakers, LeBron James, est le seul autre joueur en activité, dans le top 5 avec 99 triple-doubles réussis dans sa carrière.

Sa performance, combinée aux 50 points de son coéquipier Bradley Beal, a permis à leur équipe de venir difficilement à bout d'Indiana après prolongation (133-132) pour lui ravir la 9e place de barragiste dans la Conférence Est. "Je suis très fier donner tout ce que j'ai sur le terrain. Ce soir, c'était une autre de ces nuits où vous devez faire des efforts et trouver une solution", a-t-il dit.

49 points pour Curry

Un autre joueur a marqué les esprits samedi soir, c'est Stephen Curry avec ses 49 points engrangés pour Golden State, vainqueur (136-97) d'Oklahoma City. Face à la star, auteur notamment de 11 paniers à trois points, son entraîneur Steve Kerr l'avoue lui-même: "Je n'arrive même plus à trouver les mots pour le décrire." Cette victoire permet aux Warriors de se maintenir à la 8e place de la Conférence Ouest, devant les Memphis Grizzlies, qui se sont imposés de leur côté face à Toronto (109-99), grâce notamment au double-double réussi par Jonas Valanciunas (18 pts, 21 rbds).

A l'Ouest toujours, les San Antonio Spurs, à la 10e place, ont échoué (102-124) face à Portland, 6e, ce qui ne fait guère les affaires des champions en titre, les Los Angeles Lakers, 7es derrière les Blazers. Le Utah Jazz, quant à lui, n'a pas ce type de problème: vainqueur face aux Houston Rockets (124-116)- assurés de finir parmi les pires équipes de la saison -, il confirme sa première place, avec un record de 50 victoires pour seulement 18 défaites cette saison. Le Frenchie Rudy Gobert a fait le taf, avec 13 points et 14 rebonds, tandis que Georges Niang (24) et Jordan Clarkson (21) ont engrangé les points.

Dans la conférence Est, ce sont toujours les Philadelphia 76ers qui font la course en tête, après avoir là aussi remporté leur duel de samedi soir devant Detroit (118-104), bon dernier. Le Camerounais Joel Embiid, déjà impérial la veille face aux Pelicans et candidat au trophée de MVP de la saison, a écrasé la rencontre de sa classe en marquant 29 points. Les Sixers précèdent au classement les Brooklyn Nets, qui ont dû eux batailler ferme pour se défaire des Denver Nuggets (125-119), aidés en cela par ses deux "grands", Kevin Durant (33 pts) et Kyrie Irving (31 pts).

NBA Le Magic se paye les Nets, le Jazz repart de l'avant 20/03/2021 À 07:45