La NBA a livré un autre thriller dont elle a le secret: les Cavaliers de Cleveland se sont imposés 128-119 face au Detroit Pistons à l'issue de la deuxième prolongation. Menés de 9 points à l'issue de la première prolongation, les Cavs ont pu compter sur leur meneur Collin Sexton (23 pts), ainsi que sur Andre Drummond (23 pts), Cedi Osman (22 pts) et Darius Garland (21 pts) pour revenir et finalement s'imposer.

Du côté de Washington, un triple double de Russell Westbrook et 39 points inscrits par Bradley Beal n'auront pas suffit à décrocher la victoire face au Magic d'Orlando, vainqueur 130 à 120 face aux Wizzards. Avec 15 points, 15 rebonds et 12 passes décisives, Westbrook devient cependant le 4e joueur de l'histoire de la NBA, après Magic Johnson, Jerry Lucas et Oscar Robertson, à réaliser un triple double dans les deux premiers matches de la saison de son équipe.

L'homme fort de Philadelphie, Joel Embiid, s'est lui une nouvelle fois illustré lors d'une écrasante victoire face aux New York Knicks (109-89), inscrivant 27 points et 15 rebonds. Bien aidé par les 15 points, 9 rebonds et six passes décisives de Ben Simmons ,les Sixers ont ainsi offert leur deuxième victoire en deux matches à leur nouveau coach, Doc Rivers. A noter enfin la défaite d'Utah face à Minnesota (111-116) malgré le double double du pivot français Rudy Gobert (18 points, 17 rebonds).