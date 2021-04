Donovan Mitchell, la star du Utah Jazz, équipe actuellement leader de la NBA, s'est dit prêt à reprendre les vols en avion avec ses coéquipiers, après la frayeur causée par un incident en plein vol et son atterrissage forcé, plus tôt cette semaine. "Je sais que j'ai un travail à faire. Je comprends que (prendre l'avion) fait partie du travail", a déclaré Mitchell lors d'un point presse virtuel vendredi.

Le joueur, qui a déjà exprimé par le passé sa crainte à l'idée d'embarquer dans un avion, a vu sa peur exacerbée mardi lorsque le vol charter du Jazz en direction de Memphis a heurté une volée d'oiseaux peu après le décollage. Il a immédiatement dû retourner vers Salt Lake City pour un atterrissage d'urgence.

Donovan Mitchell (Utah Jazz) le 2 avril 2021 à Salt Lake City Crédit: Getty Images

Il a eu le temps se "remettre dans un bon état d'esprit"

Le pilote a dû procéder à l'arrêt d'un des moteurs impactés par le choc avec les volatiles. "Il y a eu un 'boum' et l'avion a basculé sur un côté. Il y a eu un moment où on a senti que ça pourrait être le moment... Et en plus c'est hors de votre contrôle", a dit Mitchell, 24 ans, qui a envoyé des messages texte à sa soeur et à ses parents pour leur dire qu'il les aimait.

Malgré cet incident, l'équipe du Jazz a embarqué pour un autre vol quelques heures plus tard, mais pas le meilleur marqueur (25,7 pts de moyenne) qui a vu de chez lui la victoire de ses coéquipiers chez les Grizzlies. Utah doit s'envoler pour Dallas pour un choc lundi contre les Mavericks.

"J'ai pris le temps dont j'avais besoin pour me remettre dans un bon état d'esprit. J'en avais besoin parce que je n'étais pas prêt à faire ce voyage. Mes coéquipiers et mes entraîneurs ont respecté cela, et j'apprécie leur soutien. Mais je comprends que j'ai un travail à faire", a-t-il conclu.

