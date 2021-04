Durant est annoncé comme "probable" pour le rendez-vous contre les Pélicans de La Nouvelle-Orléans mercredi, ce qui serait son premier match depuis le 13 février, après une blessure aux ischio-jambiers. Mais une mauvaise nouvelle a été apportée par les Nets sur l'une de leurs stars. "James Harden a passé une IRM aujourd(hui (mardi) qui a révélé une contracture à l'ischio-jambier droit", a expliqué le club du MVP 2018. "Harden va continuer à soigner sa contracture et sera réexaminé dans dix jours environ".

"The Beard" (le barbu) avait quitté le parquet après quatre minutes de jeu seulement lundi face aux New York Knicks en se plaignant de la cuisse droite. Le joueur de 31 ans avait été ménagé lors des deux précédents matches pour, déjà, ménager sa jambe douloureuse. Les Nets ont acquis Harden en janvier, une opération sensationnelle permettant de présenter dans leur effectif un "Big Three" composé avec les deux autres stars Durant et Kyrie Irving.

