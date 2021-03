"Nous devrions être immédiatement satisfaits et agir comme si la pandémie était terminée? Nous avons déjà vécu cela une fois, et nous allons le refaire? Quand vous allez dans ces restaurants, vous enlevez vos masques de toute façon quand vous mangez. Alors, à quel point est-ce difficile (de le garder)?" , a-t-il encore objecté.

"On peut penser qu'il y aura d'autres infections. Tout d'un coup, on fait comme si c'était fini, quand la science nous dit le contraire, et on dit: 'si vous êtes infecté, vous mourrez, c'est comme ça, il faut rouvrir'. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment ridicule", a conclu le coach de 72 ans qui s'est fait vacciner contre le Covid.