Une page se tourne à Portland. "C'était une décision difficile à la fois sur le plan personnel et professionnel, mais il est dans le meilleur intérêt de la franchise de prendre une autre direction", a déclaré le président du club, Neil Olshey dans un communiqué. "Terry tiendra toujours une place spéciale dans la famille des Trail Blazers et dans la communauté de Portland. Nous nous sommes appuyés sur l'intégrité, le professionnalisme et la cohérence qu'il apportait au travail chaque jour et nous lui souhaitons (...) rien que le meilleur", a-t-il ajouté.

Stotts était le deuxième entraîneur le plus auréolé de succès de l'histoire des Blazers, qu'il a conduits à huit participations consécutives aux play-offs, même s'ils n'ont réussi à passer le premier tour qu'une seule fois ces cinq dernières saisons. Jeudi, ils ont été éliminés en six matches par les Nuggets du premier tour des play-offs de la Conférence Ouest, après un bilan très honorable de 42 victoires pour 30 défaites en saison régulière. Au total, les Blazers auront gagné à 402 reprises sous Stotts, pour 318 matches perdus.

