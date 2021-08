Le meneur des Boston Celtics, Kemba Walker, va signer pour les New York Knicks alors que celui du Heat, Victor Oladipo, va rester à Miami, selon les dernières infos du marché des transferts en NBA communiquées par les agents de joueurs, mercredi.

Walker, 31 ans, qui a déjà participé quatre fois au All Star Game, a tenu une moyenne de 19,3 points par match pour les Celtics la saison dernière, sa 10e en NBA, mais n'a joué que 43 matches en raison de problèmes aux genoux. Il a été échangé en juin à Oklahoma City dans un deal comprenant également le retour d'Al Horford à Boston.

NBA "Une clé toute neuve sous son paillasson" : Amende pour Riley après des propos litigieux sur James 09/06/2021 À 19:50

Mais Walker va quitter le Thunder sans avoir joué le moindre match, car la chaîne ESPN et le site spécialisé The Athletic annoncent qu'il vient de finaliser un rachat de son contrat. Il aurait dû être payé 73 millions de dollars (61 millions d'euros) pour les deux prochaines saisons dans l'Oklahoma. Walker va retrouver à New York un ancien coéquipier à Boston, le Français Evan Fournier, qui arrive libre, et le vétéran Derrick Rose, 32 ans, qui vient de prolonger son contrat de trois ans.

De son côté, Oladipo, opéré en mai d'un tendon du quadriceps droit, a décidé de rester à Miami où il n'a joué que quatre matches la saison dernière, après son arrivée en provenance de Houston. La durée de son indisponibilité n'est pas connue.

NBA Thibodeau désigné entraîneur de la saison 08/06/2021 À 05:45