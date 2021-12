Le spectre du coronavirus se fait de nouveau menaçant en NBA. Après le report des deux prochains matches des Chicago Bulls (8 joueurs touchés), les Lakers ont annulé l'entraînement de mardi après que l'arrière Talen Horton-Tucker a dû entrer dans le protocole anti-Covid-19. Un sort partagé dans le même temps par quatre joueurs des Brooklyn Nets. L'équipe de Los Angeles, où évolue la superstar LeBron James, a inscrit Horton-Tucker sur la liste officielle des absents pour le match de mercredi contre les Dallas Mavericks.

La franchise californienne n'a pas précisé si le joueur de 21 ans a été testé positif au covid-19 ou s'il a été en contact étroit avec une personne ayant contracté le virus. Horton-Tucker, qui a manqué le début de saison en raison d'une blessure à un pouce, était titulaire lors des six derniers matches de la saison (11,3 pts, 4,5 rbds, 2,9 passes).

Ad

LaMarcus Aldridge contre les Chicago Bulls en 2021 Crédit: Getty Images

NBA Durant mis à l'amende pour avoir insulté un spectateur HIER À 22:46

Les Nets privés de 5 joueurs contre les Raptors à cause du protocole anti-covid

Il est le deuxième joueur des Lakers à entrer dans le protocole de santé et de sécurité de la NBA cette saison, après LeBron James qui avait passé 48 heures loin de l'équipe en raison d'une série de tests aux résultats contradictoires, le mois dernier. Outre l'absence de Horton-Tucker contre les Mavericks, L.A., 6e à l'Ouest, pourrait déplorer celle pour le troisième match consécutif d'Anthony Davis, souffrant d'un genou et très incertain.

A Brooklyn, les Nets, leaders de la conférence Est, sont également confrontés à une situation similaire et en nombre, puisque les titulaires LaMarcus Aldridge et DeAndre Bembry, ainsi que les remplaçants Jevon Carter et James Johnson sont aussi entrés dans le protocole anti-Covid-19. Ils rejoignent le vétéran Paul Millsap, également concerné. Ce qui prive les Nets de cinq joueurs pour le match de ce mardi contre les Raptors de Toronto, alors qu'ils évoluent depuis le début de saison sans la star Kyrie Irving, qui refuse de se faire vacciner.

Lundi, enfin, la NBA a été contrainte de reporter deux matches pour la première fois de la saison, alors qu'une épidémie frappe les rangs des Chicago Bulls, dix joueurs et des membres du personnel ayant été testés positifs. La saison dernière, lorsque la pandémie était plus galopante encore, la NBA avait dû reprogrammer une trentaine de matches. Selon les statistiques de la ligue, au moins 97% des joueurs sont vaccinés.

NBA La folle série des Suns s'arrête contre Golden State, les Clippers éteignent les Lakers 04/12/2021 À 07:25