LeBron blessé, Anthony éjecté : soirée compliquée pour les Lakers

Les Lakers ont chuté à domicile contre Phoenix (108-90), mardi. Mais la sale soirée s'est vraiment confirmée lorsque LeBron James s'est effondré, roulé par terre et a frappé le parquet du poing, de rage. Il a continué à jouer mais est ensuite sorti pendant le dernier quart-temps. LeBron, meilleur scoreur des Lakers avec 34 points, s'est blessé au milieu du troisième quart-temps en retombant sur ses appuis après une tentative de marquer. Son pied gauche a trébuché sur le pied du joueur des Suns Jae Crowder.

Carmelo Anthony a, lui, été exclu pour potestation au cours du troisième quart-temps. Pour ne rien arranger aux affaires des angelinos, le duo Isaiah Thomas / Talen Horton Tucker n'est pas parvenu à apporter les points et l'impact attendus en sortie de banc avec un très triste 2/24 au tir et 0/14 à trois points.

Un Lillard incandescent, en vain

Si les Lakers ont subi un troisième revers de rang, les Blazers sont retombés dans leur travers de début décembre. Malgré deux succès récents face aux Hornets et aux Grizzlies, Portland est tombé sur un os face à La Nouvelle-Orléans cette nuit (111-97). La franchise de l'Oregon pouvait pourtant compter sur un Damian Lillard flamboyant sur le parquet (39 points à 6/11 derrière l'arc, 2 rebonds, 7 passes).

En grosses difficultés depuis le début de saison, les Pelicans ont signé leur troisième victoire d'affilée, une première dans cette cuvée 2021-2022. Emmenés par un brillant trio Nickeil Alexander Walker (27 points dont 22 en deuxième période), Brandon Ingram (28 points) et Josh Hart (20 points), les hommes de Willie Green pourraient enchaîner dès demain face à Orlando.

Fournier sur sa lancée, Ntilikina de retour dans le cinq, record de franchise à Miami

Dans les autres rencontres de la nuit, les Dallas Mavericks, amputés de neuf joueurs pour protocole Covid et avec Frank Ntilikina titulaire alors qu'il avait disparu de la rotation mise en place par Jason Kidd (32 minutes, 5 points, 4 passes et 2 rebonds), ont mis un terme à la série de quatre victoires des Minnesota Timberwolves (114-102).

A New York, Evan Fournier a confirmé sa belle embellie et a été l'un des hommes clefs du succès des Knicks face à Détroit avec 22 points, aux côtés d'un Kemba Walker décisif et même salué par Tom Thibodeau. L'homme de la soirée côté new yorkais, c'est Mitchell Robinson. Le jeune pivot a signé l'une de ses meilleures prestations depuis plusieurs mois avec une grosse activité en défense et un beau double-double avec 17 points et 14 rebonds en 25 minutes.

En Floride, Miami a profité de la réception d'Indiana pour signer un large succès (125-96) et égaler un record de franchise avec 22 tirs à trois points rentrés. Duncan Robinson et Tyler Herro ont terminé meilleurs marqueurs de la rencontre avec 26 unités.

