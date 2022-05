Sixers – Heat : 90-99

Miami gagne la série 4-2

Pour la deuxième fois en trois saisons, le Heat est qualifié pour les finales de Conférence à l’Est. C'est la première franchise à intégrer le dernier carré des playoffs NBA 2022. Les Floridiens ont validé leur ticket en l’emportant sur le parquet des Sixers ce jeudi soir (90-99), là où ils s’étaient inclinés à deux reprises plus tôt dans la série. Mais ils n’ont pas laissé filer cette opportunité de conclure. Excellent depuis le début des playoffs, Jimmy Butler a encore une fois porté son équipe en compilant 32 points, 8 rebonds et 4 passes avant de faire un "au-revoir" de la main en direction du public de Philadelphie.

"Je ne sais toujours pas comment on a fait pour le laisser partir", confie Joel Embiid à propos de Butler, en faisant donc référence à son passage express en Pennsylvanie entre 2018 et 2019. "J’aurais aimé qu’il soit encore à mes côtés." Le Camerounais se retrouve finalement avec James Harden. L’ancien MVP n’a pris que 9 tirs sur ce match décisif. Pour 11 points et 9 passes décisives en plus de ses 4 balles perdues. Il a terminé la partie avec un différentiel de -16. Sans inscrire un seul point en deuxième mi-temps.

Embiid a tout tenté malgré la douleur. Blessé au doigt et au visage, le pivot All-Star a marqué 20 points à 7 sur 24 aux tirs en 44 minutes. Son retour au Game 3 a donné de l’espoir aux Sixers, vainqueurs de deux matches consécutifs. Mais ça n’a pas duré longtemps. Ils ont donc perdu les deux suivants et sont désormais éliminés des playoffs. D’ailleurs, Embiid n’a toujours pas passé le second tour depuis le début de sa carrière.

Mavericks - Suns : 113-86

Les deux équipes sont à égalité 3-3

Les Mavericks peuvent être sûrs d’une chose : dos au mur, Luka Doncic ne les laissera pas tomber. Le Slovène s’est comporté comme la superstar de cette série Mavs-Suns en s’affirmant une nouvelle fois comme le meilleur joueur sur le terrain la nuit dernière. Son équipe en a profité pour dominer Phoenix 113 à 86 pour s’offrir un Game 7. Avec donc 33 points, 11 rebonds et 8 passes de Doncic, bien épaulé par ses tireurs d’élite. Les Texans ont encore une fois été adroits de loin avec 16 paniers primés marqués, dont 5 pour Reggie Bullock (19 points) et pour Spencer Dinwiddie (15).

Premier à l’Ouest et impitoyable pendant la saison régulière, Phoenix a encore déjoué, à l’image d’un Chris Paul qui a perdu plus de ballons (5) qu’il n’a donné de passes décisives (4). Limité à 13 points, notamment par Frank Ntilikina, le meneur All-Star est en souffrance depuis trois matches. Il est loin d’avoir son impact habituel et subit la forte pression défensive des joueurs de Jason Kidd. Devin Booker est lui aussi passé à côté en inscrivant certes 19 points mais à 6 sur 17.

Les Mavericks ont gagné les quatre quart-temps mais ils ont surtout fait la différence juste avant et juste après le retour des vestiaires. Deux temps fort en fin de second quart-temps et début du troisième pour prendre le large. Ils ont ensuite géré leur vingtaine de points d’avance pour décrocher ce succès crucial.

