37 ans, et plus de 37 000 points désormais au compteur. Pour LeBron James, c’est devenu presque une habitude, mais la star des Los Angeles Lakers a encore écrit l’histoire, en devenant le deuxième joueur de la NBA à franchir la barre des 37 000 points en carrière. Tout le monde attendait la sortie du numéro 6 des Angelinos face aux Pelicans de Brandon Ingram, car il ne lui restait que 15 points pour atteindre la barre fatidique et pour rejoindre Kareem Abdul-Jabbar, le seul joueur ayant franchi ce cap jusqu’ici dans l’histoire de la ligue américaine.

La danger James semble loin et pourtant...

Dans la droite lignée de ses performances récentes (absent face à Philadelphie sur blessure, il avait réussi, en trois jours, à passe 36 points et deux fois 38 points, respectivement face à Toronto, Washington et Cleveland), "King James" a parfaitement répondu, en plantant pas moins de 39 points, avec une réussite insolante à 3 points (7/13), pour atteindre 37 024 points inscrits depuis ses débuts, en 2003. C’est d’ailleurs de loin qu’il est parvenu à dépasser le cap symbolique. En plein cœur du second quart-temps, alors que les siens menaient face aux Pels, "LBJ" est excentré à gauche, devant la ligne extérieur, lorsqu’il réclame le ballon à Malik Monk. Au marquage sur l’ancien joueur de Cleveland et Miami, Jaxson Hayes parvient à dévier la passe du numéro 11 des Lakers vers James.

Mais le ballon arrive tout de même dans les mains de l’homme aux 4 bagues de champion. Hayes, l’ayant fait reculer de plusieurs mètres, pense avoir écarté le danger, mais comme souvent, LeBron James surprend finalement tout le monde en tentant un tir lointain, qui rentre en toute tranquilité. S’il a réussi à tenir ce niveau de performance jusqu’au bout, James, qui a fini meilleur marquer du match, n’a toutefois pas réussi à éviter la défaite des siens (116-108), et il a même vu les Pelicans chiper leur 9e place aux Lakers. De quoi presque gâcher la soirée historique qu’il a vécu.

