Le retour du King. Après cinq matches d'absence, LeBron James a marqué 21 points lors du succès des Los Angeles Lakers à San Antonio chez les Spurs (105-94), pour leur première victoire à l'extérieur cette saison. L'entraîneur des Lakers, Darvin Ham, a affirmé que le quadruple champion NBA avait été "phénoménal", après avoir manqué cinq matches en raison d'une blessure à l'aine. James a également capté huit rebonds et distribué cinq passes, en plus de trois interceptions et d'un contre, en 33 minutes sur le terrain.

Tous les regards étaient tournés vers lui, qui est en passe - s'il est épargné par les blessures - de dépasser Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur marqueur de l'histoire de la ligue dès le mois de février. La star de 37 ans a marqué le premier panier du match et les Lakers ont rapidement pris une avance conséquente. Ils menaient 59-41 à la mi-temps, mais la jeune équipe des Spurs a réduit le déficit à 81-78 au début du quatrième quart-temps. Les Lakers ont alors rapidement répondu, le dunk de James ramenant l'avance des Californiens à 10 points. "Je me sentais plutôt bien", a simplement déclaré LBJ.

Ham était ravi de ce qu'il a vu. "Il bougeait bien", a-t-il souligné à propos de James. "Il est évident qu'il va y avoir un peu de rouille... mais j'ai trouvé qu'il était très bien". Son coéquipier Anthony Davis a lui marqué 11 de ses 25 points dans le dernier quart-temps, terminant avec un double-double qui comprenait également 15 rebonds. James compte bien être à nouveau sur le parquet pour la revanche lorsque les Spurs accueilleront à nouveau les Lakers ce samedi soir, et il s'attend à voir une amélioration dans son jeu. "Mon rythme et mon timing étaient un peu faibles sur certaines de mes passes", a-t-il dit. "Mais je serai bien meilleur au fur et à mesure que les matchs avanceront".

Antetokounmpo encore et toujours dominant

Leaders de la Conférence Est, les Boston Celtics, emmenés par les 30 points de Jayson Tatum, ont battu les Sacramento Kings (122-104) pour améliorer leur bilan à 15 victoires pour quatre défaites. À Boston, les Celtics ont survécu à un troisième quart-temps bâclé pour dominer les Kings, dont les huit victoires en novembre comprenaient une série de sept succèsqui s'est terminée par une défaite contre Atlanta mercredi.

Dans le même temps, les Milwaukee Bucks ont remporté une victoire précieuse sur les Cleveland Cavaliers (117-102) dans une lutte directe pour la deuxième place de la Conférence Est. Giannis Antetokounmpo a marqué 38 points face à des Cavaliers qui menaient de 16 longueurs en première mi-temps mais ont encaissé un 35-10 dans le troisième, lorsque les hôtes ont renversé la situation.

De leur côté, les Phoenix Suns ont conservé leur mince avance dans la Conférence Ouest grâce à une victoire contre les Detroit Pistons (108-102). Deandre Ayton a marqué 28 points et pris 12 rebonds, et Devin Booker a ajouté 21 points pour la troisième victoire consécutive des Suns.

Des Warriors en regain de forme

Les Golden State Warriors, champions en titre, ont profité d'un départ canon pour s'imposer (129-118) face au Utah Jazz, portant leur bilan à l'équilibre (10-10) dans une saison jusqu'ici mouvementée.

Les deux premiers choix de la draft 2019 se sont affrontés à la Nouvelle-Orléans, où Ja Morant a marqué 23 points, avec 4 rebonds et 11 passes, menant les Memphis Grizzlies à une victoire (132-111) devant les Pelicans de Zion Williamson. Ce dernier a marqué 14 points avec cinq rebonds et quatre passes, mais cela s'est révélé insuffisant face à la performance collective des Grizzlies, qui ont pu s'appuyer sur des contributions à deux chiffres de Dillon Brooks, Jaren Jackson, Steven Adams, Brandon Clarke et David Roddy.

A Charlotte, Kelly Oubre a marqué 28 points et Terry Rozier en a ajouté 22 lors du succès des Hornets devant Minnesota (110-108), qui a mis fin à la série de cinq victoires d'affilée des Timberwolves. Oklahoma City et Portland ont tous deux remporté des victoires en prolongation, le Thunder battant à domicile les Chicago Bulls (123-119) et les Trail Blazers dominant à l'extérieur les New York Knicks (132-129).

