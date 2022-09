L'entraîneur des Boston Celtics Ime Udoka, finaliste de la NBA la saison dernière, risque d'être suspendu pour tout l'exercice 2022-23 en raison d'une liaison présumée avec une membre de son staff en violation du code de conduite de l'équipe, rapportent des médias américains jeudi. Selon ESPN et The Athletic, citant des sources anonymes, l'entraîneur de 45 ans aurait entretenu une relation avec un membre féminin du staff des Celtics, enfreignant le réglèment et le code de conduite de la franchise.

Ad

La sanction, parmi les plus sévères jamais infligées à un entraîneur principal de la NBA, devait être officialisée dans la journée, selon le média américain ESPN.

NBA "Je vais jouer" : Curry annonce sa présence au Game 4 10/06/2022 À 05:37

Avec l'ouverture prochaine des camps d'entraînement, la sanction signifie probablement que l'entraîneur adjoint des Celtics, Joe Mazzulla, assurera l'intérim pour la campagne 2022-23, ajoute le média. Udoka a succédé à Brad Stevens, promu président des opérations basket l'année dernière en remplacement de l'emblématique Danny Ainge.

Udoka a joué sept saisons en NBA, dont trois des quatre dernières avec San Antonio avant de prendre sa retraite en 2011. Il a intégré le staff technique des Spurs en 2012, puis Philadelphie (2019-2020) et Brooklyn (2020-2021) en tant qu'entraîneur adjoint avant de prendre les rênes des Celtics en juin 2021.

Sous sa direction, Boston a été sacré champion de la conférence Est en juin dernier après avoir bouclé la saison régulière sur une série de 28 victoires pour 7 défaites. Pour leur retour en finale de la NBA, les Celtics se sont inclinés devant les Golden State Warriors (4-2).

NBA Un choc de générations qui ne fait pas peur aux Celtics 02/06/2022 À 05:28