Il avait prévenu : "C'est le match le plus important de ma vie." Et il s'est mis à la hauteur du défi qu'il s'était lancé. Dans la nuit de mardi à mercredi à Las Vegas, dans un match vitrine diffusé sur une chaîne nationale, Victor Wembanyama n'a pas raté son premier rendez-vous sur le sol américain. Le gamin de Chesnay a explosé ses standards, déjà très élevés pour un adolescent de 18 ans : 37 points, 7/11 à trois points, 4 rebonds et 5 contres. Malgré la défaite des Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois contre la G-League Ignite (122-115), le phénomène a ébloui la presse et les observateurs pourtant avertis par l'ampleur de la vague qui s'annonce lors de la draft 2023.

Les 200 scouts et dirigeants de la NBA qui sont venus voir le spectacle n'ont pas eu à payer leurs billets mardi soir, mais s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas été lésés, peu importe le prix, démarre le Washington Post. Wembanyama a montré toutes les compétences qui l'affirment comme le choix n°1 de la draft 2023." "Est-ce que vous avez déjà vu un joueur de 2,21m porter le ballon comme lui ?", s'interroge le compte Twitter SportsCenter aux… 41 millions d'abonnés ! "Unique en son genre", répond le compte officiel de la NBA. " "", s'interroge le compte Twitter SportsCenter aux… 41 millions d'abonnés ! "Unique en son genre", répond le compte officiel de la NBA.

L'avenir de la NBA est clairement entre de bonnes mains

Draft analyste chez ESPN, Jonathan Givony, qui l'a déjà présenté depuis de longs mois comme le "meilleur prospect du monde", n'a pas été déçu par celui dont la hype a déjà largement traversé l'Atlantique : "Il a montré exactement pourquoi il est considéré comme un talent générationnel." Son combat à distance avec Scoot Henderson, l'autre sensation de la prochaine draft, "n'a pas déçu, les deux ont montré ce qui les rendait si spéciaux. L'avenir de la NBA est clairement entre de bonnes mains", a encore jugé Givony sur Twitter.

J'ai vu tout ce que j'avais à voir : 1. Victor Wembanyama, 2. Scoot Henderson, 3-14 : Vous auriez dû tanker plus fort ou avoir plus de chance à la lottery pick", tranche Keith Smith, journaliste américain. "Victor Wembanyama est différent de tout ce que vous avez vu jusqu'ici (non, vraiment)", ", tranche Keith Smith, journaliste américain. "", titre de son côté le Bleacher Report, emballé, comme tous les autres, par la soirée gigantesque du Frenchie.

L'une des plus grandes drafts depuis LeBron James

Et d'insister : "Encore une fois, nous n'avons jamais vu un joueur comme celui-ci donc les comparaisons sont difficiles à établir. Les seuls noms qui viennent à l'esprit en le regardant sont ceux d'un Kevin Durant de 2,21 m en attaque et d'un Rudy Gobert plus mobile en défense. (…) Cela pourrait être l'une des plus grandes drafts depuis LeBron James. Des prospects qui génèrent ce niveau de confiance ne se présentent pas souvent. Des prospects comme Wembanyama ne se présentent…. Jamais."

"Ce fut une expérience formidable ", a déclaré le héros du soir. "J'ai hâte de le refaire. Je sais que nous recommencerons dans deux jours, puis pour le reste de ma vie." Voilà qui, en tout cas, en prend le chemin…

