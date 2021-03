Biathlon

D'Eckhoff au duo infernal Boe-Laegreid: la saison biathlon était norvégienne

SAISON 2020/21 - La Norvège a brillé de tout son éclat lors de cet exercice avec Tiril Eckhoff, quadruple championne du monde et vainqueur du gros globe de cristal, et Sturla Holm Laegreid, tout aussi avare en médaille d'or, qui a toutefois laissé le gros globe à Johannes Boe. Les Français n'ont pas été en reste avec Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin qui ont marqué aussi les esprits.

00:05:12, il y a une heure