C'est un fait, Quentin Fillon Maillet a explosé à la face du monde cette saison. Et de quelle manière ! Vainqueur du gros globe de cristal, de deux titres aux JO ainsi que de trois médailles d'argent olympiques, le Jurassien a tout simplement été exceptionnel. Ni Johannes Boe, rapidement hors-jeu, ni Emilien Jacquelin ou encore Sturla Laegreid, révélation de la saison dernière, n'ont pu lui voler la vedette et faire craindre pour son sacre au général. Dominateur, "QFM" a plané à des hauteurs rarement vues. En fait, ils sont quatre seulement à avoir déjà fait mieux : Martin Fourcade, Ole Einar Bjoerndalen, Johannes Boe et Raphaël Poirée.

Les victoires : Cinquième derrière un sacré quatuor

Fut un temps où le biathlon intégrait les courses des championnats du monde ou des Jeux Olympiques à sa saison. Les points inscrits comptaient ainsi pour le classement général. Dans un souci de cohérence, nous avons donc fait la même chose pour cette saison 2021-2022. Aussi, le total de succès de Quentin Fillon Maillet se porte à 10 (8 en Coupe du monde, 2 aux JO).

Nul besoin de remonter trop loin en arrière pour trouver trace d'une meilleure saison du point de vue des victoires. En 2018-2019, Johannes Boe avait établi un record en remportant 16 courses au total (15+1 aux Mondiaux). Deux ans auparavant, Martin Fourcade était monté à 14 (13+1) et plus loin de nous, dans les années 2000, Ole Einar Bjoerndalen (en 2004-2005) et Raphaël Poirée (2003-2004) avaient fait à peine mieux que QFM avec respectivement 12 et 11 succès. Dans ce classement, le Français arrive à la 5e place, puisque le suivant est Emil Svendsen, auteur de 8 succès en 2010-2011.

Les record de victoires sur une saison

Athlètes Nombre de victoires Johannes Boe (2018-2019) 19 Martin Fourcade (2016-2017) 14 Ole Einar Bjoerndalen (2004-2005) 12 Raphaël Poirée (2003-2004) 11 Quentin Fillon Maillet (2021-2022) 10 Emil Svendsen (2010-2011) 8

Les podiums : Devant Bjoerndalen et Poirée

Ce qui a bluffé les suiveurs cette saison, ce fut, entre autres, la régularité du leader de l'équipe de France. Non seulement il a gagné dix fois en comptant les Jeux Olympiques de Pékin, mais il est au total monté sur 16 podiums en 26 courses. Un ratio exceptionnel. Pour bien s'en convaincre, il faut voir que "QFM" n'est devancé que par les deux monstres récents de la discipline : Martin Fourcade et Johannes Boe. Le premier avait claqué 22 podiums (sur 26) en 2017-2018, record en la matière. Le Norvégien était lui monté sur 19 "boîtes"' en 25 courses lors de la saison 2019-2020. Mais derrière ce duo, c'est bien Fillon Maillet qui s'installe.

Ole Einar Bjoerndalen et Raphaël Poirée, rivaux à leur époque, n'ont jamais fait mieux que 15. Pourtant, les deux, surtout le Norvégien d'ailleurs, dominaient le circuit sur les skis, un avantage qui offre un matelas généralement suffisant pour "assurer" des podiums le plus souvent possible. Avantage dont s'est très bien servi Fillon Maillet tout au long de l'hiver.

Les petits globes : Un 3e n'aura pas fait de mal à QFM

Pour bien saisir la domination d'un athlète sur une saison de Coupe du monde, regarder le nombre de petits globes qu'il a décroché est souvent un bon indicateur. Pas toujours, cela dit, puisque si Quentin Fillon Maillet a marché sur le biathlon, il ne s'est offert "que" ceux du sprint et de la poursuite. C'est ainsi Tarjei Boe qui a remporté celui de l'Individuel alors que "QFM" a laissé filer celui de la mass-start dans les mains du surprenant Sivert Bakken ce dimanche.

Avant lui, ils étaient nombreux à avoir fait une belle razzia. Ainsi, les inséparables Martin Fourcade et Johannes Boe ont tous les deux été capables de tout rafler, comme Raphaël Poirée. Bjoerndalen a dû se "contenter" au mieux de trois petits globes sur quatre. Avec deux, Fillon Maillet est en compagnie de Tarjei Boe, Emil Svendsen, Sven Fischer et Vladimir Dratchev.

Les victoires en carrière : Fillon Maillet mène le peloton

Cette statistique ne concerne pas la saison mais elle en dit long sur la place qu'occupe Quentin Fillon Maillet dans l'histoire du biathlon. Le haut du classement historique des victoires masculines (Coupe du monde + grands championnats) peut se découper en plusieurs blocs. D'abord un duo formé par Bjoerndalen (95) et Fourcade (83) puis un autre contenant Boe (55), Poirée (44), Svendsen (38) et Fischer (33). Derrière, le reste de la meute.

Savez-vous qui mène cette meute ? Quentin Fillon Maillet, à égalité avec Frank Ullrich, avec 16 succès évidemment. Alors qu'il n'avait gagné que six fois entre 2018 et 2021, et qu'il pointait au-delà du Top 30 historique, le Français a fait un bond monumental pour se caler à la 7e position. Si le haut du panier sera difficile à aller chercher, il faudrait pour ce faire plus que doubler son total. "QFM" sait qu'une place bien chaude l'attend le jour où il aura décidé de prendre sa retraite.

Le Top 10 des victoires en carrière

Athlètes Nombre de victoires 1. Ole Einar Bjoerndalen (NOR) 95 2. Martin Fourcade (FRA) 83 3. Johannes Boe (NOR) 55 4. Raphaël Poirée (FRA) 44 5. Emil Svendsen (NOR) 38 6. Sven Fischer (ALL) 33 7. Quentin Fillon Maillet (FRA) 16 7. Frank Ullrich (ALL) 16 9. Vladimir Dratchev (RUS) 15 9. Frode Andersen (NOR) 15

