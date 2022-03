Biathlon

Fillon Maillet s'impose sur le sprint et se rapproche du gros globe : revivez son arrivée en vidéo

BIATHLON - Quentin Fillon Maillet continue de régner sur le biathlon cette saison. Le Français s'est imposé sur le sprint de Kontiolathti en Finlande. Le quintuple médaillé olympique s'impose pour la 6e fois cet hiver, devant Filip Fjeld Andersen (18"3) et Johannes Kuehn (29"7) et prend encore un peu plus d'avance au classement général. Revivez son arrivée en vidéo.

00:00:43, il y a une heure