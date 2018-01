Johannes Boe remporte la mass start devant Fourcade, Guigonnat et Fillon-Maillet !

La semaine s'est achevée en beauté dans l'ambiance toujours bouillonnante de Ruhpolding. Après quatre victoires consécutives de Martin Fourcade, Johannes Boe a montré au sextuple tenant du titre qu'il n'était pas prêt à lui faciliter la vie dans la course au globe de cristal. le Norvégien s'est imposé dimanche dans la mass start en faisant craquer Martin Fourcade lors du premier tir debout.

Le Français a limité la casse en sauvant la deuxième place. Son 15e podium consécutif. Mais le clan tricolore peut presque déboucher le champagne puisque Antonin Guigonnat a signé le premier podium de sa carrière sur un mass start, son deuxième cette saison au total, avec une magnifique troisième place. Cerise sur le gâteau, Quention Fillon-Maillet a terminé quatrième. Un superbe tir groupé. Trois Français dans un Top 5 en Coupe du monde, c'est tout simplement historique. On avait souvent vu Fourcade face à la meute norvégienne cet hiver. Cette fois, ce fut Boe contre la meute bleue...

Fourcade plus rapide mais...

Après une première moitié de course assez sage, où le peloton de tête est resté relativement groupé, tout s'est joué lors du premier tir debout. Martin Fourcade et Johannes Boe sont entrés ensemble dans le stade. Le Scandinave s'est alors mis en mode mitraillette et, en voulant suivre le rythme infernal de son dauphin, Fourcade a craqué. Une faute, puis deux. Ressorti de l'anneau de pénalité avec plus de 40 secondes de handicap et en 15e position, le Catalan s'est ensuite lancé dans une folle course-poursuite.

Fourcade a d'abord placé un premier gros coup d'accélérateur pour revenir sur un gros groupe de poursuivants. Puis, lors du dernier tir, son sans-faute lui a permis de ressortir quatrième, à 17 secondes du cadet des Boe. Ce dernier avait commis une faute, mais il avait de la marge. Entre les deux stars du circuit, on trouvait donc deux autres Tricolores, Guigonnat et Fillon-Maillet. Martin Fourcade les a dépassés dans le dernier tour pour venir mourir à moins de dix secondes de Johannes Boe. Confirmant la tendance de ce mois de janvier, le Français a été le plus rapide sur les skis. Bon signe, à trois semaines des Jeux Olympiques.

Martin Fourcade conserve le dossard jaune de leader et, même avec une petite défaillance au tir, demeure d'une invraisemblable régularité, en témoigne ce 15e podium de rang à cheval sur deux saisons, le 12e cette dans cette campagne 2017-2018. Antonin Guigonnat confirme de son côté son émergence et la manière dont il a résisté à son illustre leader dans la dernière boucle est prometteuse. Outre ce double podium et la quatrième place de Fillon-Maillet, Simon Desthieux a fini aux portes du Top 10 (11e). Non, le biathlon français, ce n'est pas que Martin Fourcade. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle qui pouvait tomber dans cette mass start, même si la victoire n'est pas au bout.