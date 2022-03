"Cette semaine sera ma dernière coupe du monde, il est temps pour moi de quitter le biathlon. Après 10 ans sur ce circuit mondial, j’ai envie de faire autre chose. Alors merci à ceux qui m'ont aidé à grandir, qui ont cru en moi, qui m'ont permis de vivre cette belle passion." C'est par ces mots, publiés sur son compte Twitter, que Simon Desthieux a annoncé mardi après-midi qu'il s'apprêtait à se retirer de la scène du biathlon pour prendre sa retraite.

A 30 ans, dont les dix dernières passées sur le circuit, l'Aindinois va donc savourer cette semaine les trois dernières courses de sa carrière, dans un des temples du biathlon, à Holmenkollen, où un sprint, une poursuite et une mass start sont au menu de cette dernière étape de l'hiver. S'il est resté dans l'ombre de Martin Fourcade, puis de Quentin Fillon Maillet voire Emilien Jacquelin, Desthieux n'a certainement pas à rougir de sa carrière en équipe de France, dont il aura été un des piliers, surtout ces cinq dernières années.

Deux victoires et un dossard jaune

Car c'est vraiment à partir de la saison 2017-2018 que Simon Desthieux a changé de standing. Sans jamais se hisser sur les plus hautes sphères du circuit, il est devenu d'une grande régularité. Huitième du classement général de la Coupe du monde en 2018, il connait sa meilleure saison l'hiver suivant en finissant au pied du podium dans la course au gros globe (4e). Membre permanent du Top 10 jusqu'à ce qui sera donc son ultime campagne (il occupe actuellement le 7e rang), Desthieux a remporté deux courses, toutes en 2020-2021, une mass start à Östersund et un sprint à Nove Mesto.

C'est également au cours de cet hiver-là qu'il est allé chercher son unique médaille individuelle dans une grande compétition internationale. C'était aux Championnats du monde de Pokljuka, en 2021, où il s'était paré d'argent sur la poursuite. Mais Simon Desthieux a également conquis le titre olympique en relais mixte aux Jeux de Pyeongchang en 2018, sans oublier sa médaille d'argent dans le relais masculin aux J.O. de Pékin , qui faisait suite à un autre titre collectif, aux Mondiaux 2020 à Anterselva.

Cette saison 2021-2022 avait commencé fort avec un podium dès l'épreuve d'ouverture lors du sprint d'Östersund, puis le dossard jaune de leader de la Coupe du monde le lendemain, à l'issue de la poursuite. Une grande première pour lui. Il était alors le sixième biathlète tricolore à mener le classement général. Malheureusement, il n'a ensuite plus signé le moindre podium de l'hiver et a parfois eu du mal à suivre le rythme des meilleurs. Mais il lui reste un week-end et trois courses. Pour savourer. Et pourquoi pas pour briller.

