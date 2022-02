Le biathlète norvégien Johannes Boe, quintuple médaillé aux Jeux olympiques de Pékin, a décidé d'abréger sa saison et ne participera pas aux prochaines épreuves de la Coupe du Monde, a annoncé lundi la Fédération norvégienne de biathlon.

"Tant physiquement que mentalement, l'année passée a été particulièrement difficile à cause de la pandémie et des préparatifs pour les JO", a indiqué le triple tenant du gros globe de cristal, cité dans un communiqué de sa fédération. "Depuis les JO de 2018, il n'y a pas eu la place pour un long break et je prends par conséquent un peu de congés maintenant de façon à être prêt et super motivé dans les quatre prochaines années menant aux JO d'Antholz en 2026", a-t-il ajouté.

La commune d'Antholz dans la province italienne du Sud-Tyrol accueillera les épreuves de biathlon des Jeux de Milan et Cortina d'Ampezzo. Boe vient de remporter quatre titres à Pékin (sprint, mass-start, relais et relais mixte) ainsi qu'une médaille de bronze en individuel. Il occupe actuellement la cinquième place du classement de la Coupe du Monde dominé par le Français Quentin Fillon Maillet, qui a lui aussi décroché cinq breloques aux JO. Agé de 28 ans, le frère cadet de Tarjei Boe va donc faire l'impasse sur les épreuves de Kontiolahti (Finlande) cette semaine puis d'Otepää (Estonie) et d'Oslo.

