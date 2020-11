Evgeny Ustyugov a été suspendu par la chambre antidopage du TAS à la suite de l'analyse de son passeport biologique entre 2010 et 2014, qui a fait apparaître l'utilisation "d'une substance ou d'une méthode prohibée". Le Russe de 35 ans risque de perdre deux médailles acquises aux Jeux olympiques 2010 de Vancouver (l'or dans la mass start et le bronze dans le relais) et deux aux Mondiaux 2011 de Khanty-Mansiysk en Russie (argent dans la mass start et dans le relais).