Belle récompense pour Anthony Jeanjean. Le Français a remporté, dimanche, sa première médaille mondiale en BMX freestyle park (un sport olympique) en prenant la troisième place des championnats du monde 2022 à Abu Dhabi, derrière le Japonais Rimu Nakamura et l'Américain Justin Dowell. C'est une remarquable performance de la part du Biterrois de 24 ans, qui a réussi à gagner le bronze malgré une chute lors du premier de ses deux runs dans cette discipline consistant à enchaîner les figures acrobatiques sur des obstacles artificiels.

Ad

Premier champion olympique de l'histoire il y a un an à Tokyo, l'Australien Logan Martin a terminé seulement sixième. Jeanjean, qui vise l'or aux JO de Paris après sa septième place à Tokyo, avait abordé ces Mondiauxavec beaucoup d'ambition, après être devenu champion d'Europe pour la troisième fois en août à Munich.

BMX Freestyle C'était proche de la perfection : le 2e run qui a offert l'or à Jeanjean 13/08/2022 À 19:08

La chute qui a mis fin aux espoirs de Jeanjean

L'objectif ultime reste Paris

"Je viens pour gagner", avait déclaré à l'AFP Jeanjean, par ailleurs leader de la Coupe du monde, avant la compétition. En ajoutant toutefois que "l'objectif ultime reste Paris" et que "même si ça se passe mal à Abu Dhabi, ce sera une étape de plus dans mon expérience qui me mène à Paris 2024" et qu'il allait en "retirer du positif" quoiqu'il arrive. Il était radieux sur le podium.

Chez les femmes, c'est l'Américaine Hannah Roberts, vice-championne olympique à Tokyo, qui s'est imposée, malgré une énorme chute après laquelle elle avait du mal à monter sur le podium à cause de la douleur. Dans le cadre de ces Mondiaux de cyclisme urbain, une Française, Aude Cassagne, est devenue championne du monde vendredi du BMX Flat, discipline non olympique qui consiste à réaliser des figures d'équilibre et d'agilité sans saut et à vitesse réduite.

C'était proche de la perfection : le 2e run qui a offert l'or à Jeanjean

BMX Freestyle Jeanjean reste sur le toit de l'Europe 13/08/2022 À 18:33