C'est une légende des rings qui a disparu cette nuit. Champion du monde des lourds, champion olympique et tombeur de Mohamed Ali, Leon Spinks est mort à l'âge de 67 ans. Malade du cancer, Spinks avait été hospitalisé en décembre à Las Vegas, selon un communiqué de l'agence de communication The Firm, dont a fait état la chaîne de télévision KVVU de Las Vegas.

"Il a livré la bataille finale avec les mêmes qualités (...) qui l'ont accompagné face à beaucoup de défis dans la vie. Leon s'est battu contre nombre de maladies, sans jamais perdre son sourire légendaire. Montrant une véritable détermination, il n'a jamais jeté l'éponge", a ajouté le communiqué. Durant sa carrière Spinks a comptabilisé 27 victoires pour 17 défaites et trois matches nuls. En tant qu'amateur, il avait obtenu l'or olympique des poids lourds légers en 1976, à Montréal, avant de devenir professionnel six mois plus tard à l'âge de 23 ans.