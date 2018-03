Anthony Joshua a tenu son rang face à Joseph Parker

Le Britannique Anthony Joshua a dominé samedi à Cardiff le Néo-Zélandais Joseph Parker aux points, ce qui lui permet de réunir les ceintures mondiales WBA, IBF, WBO et IBO des poids lourds. Joshua, 28 ans, compte désormais 21 victoires en autant de combats alors que Parker, 26 ans, a subi sa première défaite en 25 combats. C'est toutefois la première fois de sa carrière que le Britannique ne s'impose pas avant la limite.

"Je suis content d'avoir appliqué ma tactique et de m'être basé sur mon jab", a-t-il déclaré devant 78 000 spectateurs acquis à sa cause. La foule a sifflé l'hymne néo-zélandais puis une partie des spectateurs a sifflé Joshua à la fin de l'affrontement, déçue de ne pas avoir vu de KO. "Je voulais montrer une certaine finesse dans ma boxe", a souligné le boxeur d'origine nigériane.

Après deux premiers rounds d'observation, il a fallu attendre la troisième reprise pour que les débats s'animent un peu. Parker, mobile et prudent, ne parvenait pas à trouver de solution, la faute à une allonge inférieure de quinze centimètres. Au quatrième round, il était touché sur un crochet du gauche de Joshua. Le champion olympique 2012 semblait assez confortablement en avance aux points à l'issue du 5e round mais une réplique d'un crochet du droit de son adversaire prouvait que Parker pouvait se montrer encore dangereux.

Au tour de Wilder

Joshua restait circonspect face à un Parker qui se permettait de conserver une garde basse. Au huitième round, le natif d'Auckland encaissait une série de coups sans vaciller. Embêté par un morceau de bande se détachant sur son gant gauche, Joshua insistait avec son uppercut du droit mais sans jamais réussir à le passer complètement. Parker accélérait a la fin de la 9e reprise, lors de laquelle Joshua avait prédit son succès par KO. A la 10e reprise, Parker était ouvert à l'arcade gauche. Seuls Carlos Takam et Vladimir Klitschko avaient emmené Joshua jusqu'au 10e round jusqu'à présent.

Au 11e round, Parker tirait la langue mais d'un crochet gauche le Néo-Zélandais ébranlait Joshua, montrant ainsi qu'il demeurait redoutable. Le dernier round ne changeait rien quant à un résultat logique mais sans panache. Grâce à ce succès prévisible, Joshua peut désormais se tourner vers l'affrontement tant attendu avec l'Américain Deontay Wilder, champion WBC des lourds, qui n'avait pas fait le déplacement à Cardiff.

Celui-ci a créé la polémique samedi en disant espérer qu'un de ses combats se solde par la mort d'un adversaire, et pourrait être sanctionné par la WBC. "On y va Wilder, on y va !", a claironné Joshua. "Je veux combattre en Grande-Bretagne", a-t-il néanmoins précisé, alors que l'idée d'un match aux Etats-Unis avait été avancée ces derniers mois.