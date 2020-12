Plus grand et bénéficiant d'une allonge supérieure, et plus jeune de huit ans que son adversaire, Joshua a donc dominé de bout en bout, au plus grand plaisir des 1000 spectateurs qui avaient été admis dans la salle, qui peut accueillir habituellement 12 500 personnes. Après un premier round timide, Joshua a placé une première accélération à la troisième reprise au cours de laquelle son adversaire a été compté deux fois, une fois dans les cordes et une autre après être allé au sol.