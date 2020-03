"J'ai sacrifié ma vie familiale pratiquement tous les week-ends pour aller à la rencontre des clubs et échanger avec les acteurs de la boxe professionnelle. La bonne volonté, la passion et le dévouement ont malgré tout leur limite. Aujourd'hui, je ne peux plus refuser les opportunités professionnelles qui se présentent à moi", explique-t-il en soulignant avoir "effectué ce travail (à la Ligue) bénévolement".

"La situation de crise liée au coronavirus va permettre à la FFB de trouver le temps de réorganiser à sa guise la gouvernance de la boxe pro", ajoute l'ancien journaliste de France Télévisions en précisant avoir "avisé le président de la FFB et le DTN par mail il y a 15 jours en expliquant toutes les raisons de (ce) départ". Il ne précise pas sur Facebook les critiques qu'il adresse à ce "milieu".

Romera (50 ans) avait quitté France Télévisions en 2017. Seul candidat, il avait été élu le 5 décembre 2018 à la tête de la LNBP tout juste créée.