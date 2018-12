Boxe : Adonis Stevenson en soins intensifs après sa défaite contre Oleksandr Gvozdyk

"Adonis est présentement dans une condition critique aux soins intensifs, à l'hôpital, suite à son combat contre Oleksander Gvozdyk", a twitté son manager Yvon Michel après la défaite d'Adonis Stevenson sqmedi soir contre l'Ukrainien Oleksandr Gvozdyk pour le titre WBC des mi-lourds. Le CHU de Québec a confirmé à l'AFP que le boxeur Canadien d'origine haïtienne "a été admis aux urgences" de l'hôpital, sans plus de précisions.

"J'ai discuté avec les gens de l'hôpital. Il était confus à son arrivée. On redoute une commotion cérébrale. C'est très inquiétant", avait déclaré son manager lors de la conférence de presse d'après match à laquelle Stevenson ne s'était pas présenté.

Combat arrêté à la 11e reprise

Stevenson, qui ne s'est plus aventuré hors du Canada depuis plus de sept ans, remettait en jeu samedi soir pour la dixième fois son titre conquis en juin 2013 face à l'Américain Chad Dawson. Il a été dominé presque de bout en bout par Gvozdyk, et leur duel a été arrêté par l'arbitre à la 11e des 12 reprises.

Le manager de Stevenson a précisé qu'"il n'y aura aucun autre commentaire pour l'instant", notant que la famille et l'encadrement du boxeur canadien se trouvent à son chevet.