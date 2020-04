A detailed view of the boxing gloves

A cause d'un retard de paiement, New Delhi s'est vue retirer l'organisation des Mondiaux de boxe 2021 par la fédération internationale qui l'a confiée à Belgrade.

La Fédération internationale de boxe (AIBA) a retiré à New Delhi l'organisation des Championnats du monde 2021 et les a confiés à Belgrade, a annoncé l'instance mardi. Dans un communiqué, l'AIBA a déclaré avoir résilié son contrat avec l'Inde, faute d'avoir reçu le paiement prévu, et a indiqué que la Fédération indienne (BFI) devrait s'acquitter d'une pénalité d'environ 460.000 euros.

Raging Boxe "Je vais te tuer" : Monzon - Benvenuti, naissance d'un roi et chute d'une idole 23/04/2020 À 22:30

Mais la BFI a imputé ce retard de paiement à l'AIBA, expliquant que le compte bancaire de l'instance avait été "gelé". "La décision de changer la ville-hôte des Mondiaux 2021 a été prise à la hâte et sans concertation avec la BFI", a regretté la fédération indienne, qui a estimé que la pénalité imposée était "choquante et surprenante". La BFI a indiqué qu'elle espérait encore trouver une "solution à l'amiable" avec la Fédération internationale.

L'AIBA est suspendue depuis juin dernier par le Comité international olympique (CIO), en raison notamment de graves et récurrents problèmes financiers et de gouvernance. L'instance est de ce fait privée de l'organisation du tournoi de boxe aux Jeux olympiques de Tokyo, qui revient à un groupe de travail constitué par le CIO.

Boxe Mayweather : "Je veux devenir l'un des meilleurs entraîneurs du monde" 10/04/2020 À 19:11