Saul "Canelo" Alvarez va défier Caleb Plant. Le Mexicain a indiqué jeudi qu'il allait combattre face à l'Américain, invaincu, pour l'unification des ceintures mondiales dans la catégorie des super-moyens, le 6 novembre à Las Vegas, "Le 6 novembre, nous allons mettre la boxe mexicaine au sommet", a tweeté Alvarez. "En route vers la ceinture manquante!"

La confrontation opposera Alvarez, qui détient actuellement les ceintures mondiales WBA, WBC et WBO, à Plant, champion IBF et invaincu en 21 combats. Alvarez, 56 victoires au compteur dont 38 KO, pour deux nuls et une défaite, va chercher son huitième succès consécutif. Le Mexicain a battu le Britannique Callum Smith par décision unanime en décembre 2020 pour les ceintures WBA et WBC, puis il a conquis la ceinture de la WBO il y a trois mois contre un autre Britannique, Billy Joe Saunders.

Plant, 21 victoires dont 12 KO et aucune défaite, a remporté la ceinture IBF en battant le Vénézuélien Jose Uzcategui par décision unanime en janvier 2019, puis il l'a défendue trois fois, le plus récemment contre son compatriote Caleb Truax sur décision unanime en janvier 2021.

