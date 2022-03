Boxe

BOXE - Combat Boyeaux vs Masoud : le 2e round décisif en vidéo

BOXE - Le combat de Yoann Boyeaux (43-6) face à Shabaz Masoud (10-0) a tourné court. L'expérimenté français s'est fait rouler dessus dans le second round a mesure que Masoud, le prospect de chez Probellum (26 ans), a accélé. Un enchaînement de crochets et directs variés, au corps et au visage, qui ont poussé l'entraîneur de Boyeaux à jeter l'éponge à la fin de la seconde reprise.

00:03:14, il y a une heure