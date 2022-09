Je me suis éloigné quelque temps, je suis de retour maintenant", avant de compléter, en toute fin d'interview alors qu'il avait fait semblant de ne rien savoir pendant de longues minutes, "je sais contre qui ce sera et ce sera annoncé la semaine prochaine". Les questions à un million de livres, que tous les amateurs du noble art se posent outre-Manche : Où, quand et contre qui ? Il est vrai qu'on n'avait pas vraiment mordu à l'annonce du départ à la retraite de Tyson Fury après sa dernière victoire contre Dillian Whyte , dans un stade de Wembley archi comble et acquis à la cause du champion du monde des lourds WBC. Au micro de BT Sport, le "Gipsy King" a très bien résumé sa situation : "", avant de compléter, en toute fin d'interview alors qu'il avait fait semblant de ne rien savoir pendant de longues minutes, "". Les questions à un million de livres, que tous les amateurs du noble art se posent outre-Manche : Où, quand et contre qui ?

Dans les prochains mois, en Angleterre". Pour l'adversaire, la question est un peu plus épineuse. Le nom le plus évident serait celui d'Oleksandr Usyk. L'Ukrainien, ancien champion des poids mi-lourds, monté de catégorie. Le Pour ce qui est des deux premières, le géant britannique a plus ou moins donné la réponse, "". Pour l'adversaire, la question est un peu plus épineuse. Le nom le plus évident serait celui d'Oleksandr Usyk. L'Ukrainien, ancien champion des poids mi-lourds, monté de catégorie. Le double vainqueur d'Anthony Joshua , désormais en possession des ceintures WBA, IBF et WBO, semble une cible toute désignée. D'ailleurs, il veut ce combat.

Mais il y a un hic. Usyk a quelques bobos à soigner après ce que Fury qualifie de "concours de sparring" contre Joshua. Ainsi, il ne veut pas enfiler les gants contre le Gipsy King avant l'année prochaine. Or, ce dernier veut faire son retour sous la lumière des projecteurs rapidement. "Le poids moyen (sobriquet qu'il donne à Usyk, ndlr)" contre le monstre géant des poids lourds (lui-même), je peux comprendre pourquoi il ne veut pas ce combat. (...) Je ne peux rien y faire.", a provoqué Fury.

Un retour contre Ngannou ?

Reste alors Anthony Joshua. Bien qu'il ait perdu trois de ses derniers combats, dont le dernier contre Usyk, le champion du monde WBC a qualifié a sa performance de "terne et limitée", le peuple britannique paierait cher pour voir cette joute sur son sol. "Si le combat contre Usyk ne se fait pas, nous offrirons le combat à 'AJ'", a laissé entendre l'intéressé. En tout cas, une chose est sûre, ce ne sera pas contre Francis Ngannou. Le champions du monde des poids lourds de l'UFC soigne une blessure au genou et est très loin d'être au point physiquement. Et même si ce comabt à venir ne sera pas face au "predator", il promet tout de même d'être spectaculaire. Tyson Fury y tient : "Dans ces temps difficiles, il y a beaucoup d'évènements de merde en cours dans le monde, je vais donner aux gens quelque chose à attendre avec impatience".



