"Dillian Whyte est un guerrier et je crois qu'il deviendra un jour champion du monde, mais ce soir (samedi), il a rencontré un grand dans le sport. Je suis l'un des plus grands de tous les temps". C'est sur ces mots que Tyson Fury, vainqueur et invaincu, a tout résumé. Respect pour son adversaire, célébration de son talent hors-normes, rappel de sa carrière incroyable, avant d'annoncer, à la troisième personne bien-sûr, sa retraite : "Je pense que ça y est, c'est peut-être le rideau final pour le Gypsy King"

Le roi des gitans, justement, est entré à Wembley en seigneur devant une foule record (94.000 spectateurs), il en est ressorti en légende. Pour conserver sa ceinture WBC des lourds, Tyson Fury a fait du Tyson Fury. Du travail de sape, tactique, technique, sur un Dillian Whyte courageux mais insuffisant. Et dans la sixième reprise, Fury a vu l'ouverture. Alors, Fury a puni. Un uppercut et la lumière s'est éteinte chez Whyte.

"J'ai commencé à le toucher avec un uppercut au corps ensuite je me suis juste décalé et 'bang', une superbe pêche, a analysé le champion du monde. Je le travaillais avec mon jab. Je ne me suis pas engagé dans une bagarre, à échanger des coups comme je l'ai fait contre Wilder. Je voulais le garder à distance, utiliser ma portée" a-t-il poursuivi. Et Fury de conclure, avec son bagout habituel : "Il a essayé (Whyte) de se battre avec un dinosaure, je suis comme un T-Rex. je mesure 2,06m et pèse 122 kilos. C'est difficile, surtout quand vous êtes plus petit et pas si rapide".

Tyson Fury Crédit: Getty Images

J'ai fait tout ce qui était attendu de moi

"J'ai donné vingt ans à la boxe. Mon cerveau a été mis K-O, j'ai été mis à terre, j'ai été secoué, j'ai été coupé. J'ai boxé dans le monde entier" s'est presque justifié le champion du monde, conscient des attentes qui existent encore autour de lui, alors qu'il semble largement capable d'offrir encore quelques shows spectaculaires. "J'ai fait tout ce qui était attendu de moi. (...) J'ai fait plus de promotion et d'interviews que n'importe qui. Je mérite complètement de faire le choix qui me bénéficie le plus".

Lui qui a tout gagné, y compris des millions à n'en plus compter (ses gains en carrière sont estimés à 31M€), a insisté : "Ca n'a jamais été une question d'argent. Je connais beaucoup de gens avec beaucoup d'argent. Aucun d'entre eux n'est heureux. Ce n'a été question que de frapper bien comme il faut un enfoiré au visage". Des mots qui pèsent lourd dans la bouche de Fury, qui a connu des périodes sombres de dépression et de pensées suicidaires.

Encore quelques coups à distribuer ?

Prendre sa retraite dès maintenant, au sommet de sa gloire, peu de combattants célèbres ont su le faire. Beaucoup sont tombés bien bas avant de se résoudre à ranger les gants. Le "Gipsy King", lui, s'en va entouré de l'aura de ceux que personne n'a jamais battu. "Je ne suis pas un champion du monde. je suis une légende ce sport. Et vous ne pouvez pas le nier, je suis le meilleur poids lourd qui n'ait jamais existé" s'est-il d'ailleurs vanté.

Tyson Fury reste invaincu. Crédit: Getty Images

Reste qu'après le combat, sa femme Paris Fury, a laissé planer le doute sur la retraite définitive du champion : "J'aimerais qu'il arrête, s'est-elle confiée au micro de BT Sport. S'il avait encore quelque chose à faire, je dirais : 'Fais-le, Tyson'". S'il continue, cela semble être juste pour une raison et (...) je pense que c'est le combat pour l'unification". La possibilité d'un dernier duel de titans existe donc encore. Oleksandr Usyk, qui a ravi les ceintures WBA, IBF et WBO à Anthony Joshua, doit de nouveau affronter le britannique dans une revanche cet été. Celui qui en sortira vainqueur pourrait être désigné comme le prochain challenge pour Fury, s'il souhaite se remettre en piste.

En tout cas, même s'il se retire pour de bon, Fury est prêt à continuer de faire le spectacle, même si ce ne sera plus dans le cadre du noble art, ou tout du moins dans celui d'un championnat du monde. À peine le combat terminé, Francis Ngannou, le champion du monde poids lourd de l'UFC, est monté sur le ring, histoire de prendre rendez-vous pour une exhibition. "Nous allons découvrir qui est l’enfoiré le plus méchant de la planète, a annoncé le Camerounais, tout sourire. Certainement l’année prochaine. En 2023, ce combat aura lieu !". Si Fury ne foulera peut-être plus jamais plus un ring à Wembley, il n'est pas près d'arrêter de faire couler de l'encre.

