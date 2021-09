L'ancien roi des poids lourds Evander Holyfield, bientôt 59 ans, qui n'a plus disputé de combat de boxe depuis plus de dix ans, rencontrera finalement Vitor Belfort (44 ans), star encore active du MMA (arts martiaux mixtes) pour une exhibition, samedi en Floride. Il supplée sur le ring Oscar De La Hoya, ex-champion du monde dans six catégories différentes, des super-plumes aux moyens, qui devait lui aussi sortir de sa retraite, mais a dû déclarer forfait après avoir contracté le Covid-19 et été hospitalisé.

Cette soirée-exhibition se tiendra en Floride, car les autorités de la boxe en Californie, où il devait avoir lieu, au Staples Center de Los Angeles, n'ont en effet pas autorisé la tenue de l'événement dans cet Etat. Evander Holyfield avait posté en août un message sur Instagram où il affirmait "s'entraîner durement depuis plusieurs mois".

Après ce combat, qui devrait se dérouler le temps de huit reprises de 2 minutes, pourrait se profiler des retrouvailles avec un autre ex-roi des lourds, Mike Tyson, aujourd'hui âgé de 55 ans, lui aussi remonté sur le ring en novembre 2020 contre Roy Jones Jr.

