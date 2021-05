L'Ecossais Josh Taylor a unifié les titres WBC, WBA, IBF et WBO chez les super-légers en battant par décision unanime l'Américain Jose Ramirez, qu'il a envoyé par deux fois au tapis avec sa gauche fulgurante, samedi à Las Vegas (Nevada). Les juges l'ont donné vainqueur (114-112, 114-112, 114-112), au terme d'un combat où il a fait la différence aux 6e et 7e rounds.

Son crochet du gauche a d'abord cueilli au menton Ramirez, qui venait de lancer le sien dans le vide. Il a ensuite placé un bel uppercut de la même main, en sortie d'accrochage, renvoyant sur les fesses l'Américain d'origine mexicaine. Ce dernier, qui s'en est relevé, son camp le motivant ensuite à ne pas s'en laisser compter en lui disant "Fais le pour tout le Mexique, pour ta famille", était pourtant bien entré dans le combat. Avant ces deux tournants, il menait au comptage, grâce à de bons jabs et enchaînements, corps-tête. Sans toutefois faire danser Taylor, qui n'a grimacé qu'à la 5e reprise après une coupure à l'arcade résultant d'un coup de tête involontaire de son adversaire.

Se sachant passé devant, l'Ecossais a plutôt géré les derniers rounds, tandis que Ramirez a tenté de remonter au score aux yeux des juges. L'Américain a d'ailleurs réussi à légèrement le faire vaciller au 11e, mais a manqué de jus dans le dernier pour inverser la tendance. Voilà donc Taylor, déjà propriétaire des ceintures WBA et IBF, roi de la catégorie à 30 ans, fort de cette 18e victoire, dont 13 avant la limite, en autant de combats. Il devient le 6e boxeur de l'histoire à avoir remporté les titres des quatre principales fédérations. "Je me suis entraîné pour ça toute ma vie", a-t-il réagi. "Je suis tellement déterminé à gagner. Ma volonté de gagner est sans égale." Ramirez, qui perd ses ceintures WBC et WBO, concède lui à 28 ans sa première défaite en 27 combats (26 victoires, dont 17 avant la limite).

